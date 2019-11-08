修例風波：網民發起「和你返工2.0」表達訴求

【08:53】皇后大道中中環街市對出有警員一度舉起藍旗，10多名防暴出現，要求響應步行上班市民散去。

【08:40】旺角有市民指摘步行隊伍，高叫「還我法治」，雙方一度口角。

【08:38】灣仔有約80人響應步行上班，期間行出軒尼詩道阻礙行車。

【08:28】新界東路線高峰時期約50名市民由大圍前往沙田，中途部分人離隊，最終約20人抵達沙田港鐵站，之後自行解散。

【08:19】觀塘及九龍灣約有百名市民響應步行上班，兩批市民分別於兩區各自起步，當在中途相遇時，便高舉起五隻手指，高呼「五大訴求，缺一不可」。尖沙咀和旺角兩批參與活動市民也曾「街頭相遇」。

【08:09】有不少穿著西裝的市民步行上班，有參與者表示於灣仔上班，指如有時間會繼續前行，8時45分上班前再回去上班地點。

【08:02】銅鑼灣和旺角分別起步。旺角約有逾百名市民，沿途高呼「光復香港、時代革命」、「解散警隊、刻不容緩」等口號。銅鑼灣也有數十名市民出發前往上環，沿途高叫口號。沿途不少市民加入。

【07:51】銅鑼灣E出口外，有兩名市民手持告示，顯示往上環方向到時代廣場集合，往太古方向則到維園噴水池集合。

反修例風波持續5個月，有網民今早(8日)發起各區「和你返工2.0」行動，號召市民步行上班。其中在旺角朗豪坊附近的集合地，早上7時許已有10名戴口罩人士集合，料準備徒步行至尖沙咀Sogo。