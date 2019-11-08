修例風波：墮樓科大生周梓樂延至今早不治

【11:46】科大發表聲明，對周梓樂離世深感沉痛，向其家人致深切慰問，又指科大校長史維已到醫院探望死者家屬，並引述校方指會陪伴周的家人渡過悲痛時刻，及提供一切協助，亦會為有需要的同學提供心理輔導。

大學呼籲同學在這艱難時刻，保持冷靜和克制，避免再有衝突以至悲劇的發生。

【11:25】周梓樂的遺體，由父母與醫院職員陪同下，由病房親手推床舁送醫院殮房。當遺體送抵殮房時，父母向兒子遺體揮手道別：「再見啦」，並目送愛兒遺體送入殮房後，截乘的士離開醫院。

【10:52】科大校長史維突然中斷畢業禮，再度發言確認周梓樂死訊，並呼籲在場人士站立為周默哀1分鐘，期間不時傷感流淚，需要用紙巾擦拭。

日前在將軍澳墮樓的22歲科大生周梓樂，延至今早(8日)8時09分不治。

周梓樂本周一(4日)凌晨在尚德邨停車場墮樓重創，連日來情況危殆，留醫伊利沙伯醫院深切治療部病房。據了解，周入院時急性腦出血，手術前有腦細胞腫脹變形情況，經兩次手術後昏迷指數仍處於低分，需要強心藥物輔助。

科大校長史維今早在畢業禮致詞時表示，校方對周同學的相關消息仍需確認，他會在畢業禮完成後立即趕去醫院。