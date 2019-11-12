修例風波：公安條例下任何大學非私人地方　法例賦警方執法

江永祥指在警方警告或擎槍時人群應該退後，不應撲向警員，否則後果自負。(李華輝攝)

香港昨日(11日)有多區發生堵路及縱火，示威衝突更蔓延至大學校園。有人指大學校園為私人地方，警方示應隨便進入，警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，在公安條例下任何大學非私人地方，而即使無搜查令，法例亦賦權警方到商場等地執法，警方不會容許香港有任何一個地方可以作窩藏罪犯。

江續指，有警員在中文大學執行警務時在短短20分鐘內被投擲超過30枚汽油彈。江表示，昨日共拘捕共287人，包括206名男性及81名女性，年齡介乎12至82歲，當中有190人為學生。被捕人士涉非法集結、藏有攻擊性武器、襲警等。江指近日暴徒的暴力程度變高，警方現時擎槍或作出開槍警告後，人群並未有散開，更有人在社交媒體教導人搶警槍、襲警等。江又指在警方警告或擎槍時人群應該退後，不應撲向警員，否則後果自負。

警方公布，上周六(9日)使用3發催淚彈；周日(10日)使用87發催淚彈、40發橡膠子彈、3發布袋彈及5發海綿彈。昨日(11日)使用255發催淚彈、204發橡膠子彈、45發布袋彈及96發海綿彈。昨亦有11名警員受傷。

警方另亦作出澄清，對於昨日西灣河有一名男子在中槍倒地後，網上片段可見有警員意圖扶起倒地人士，警方指該警員於事件發生後抵達現場，他欲以膠索帶反綁倒地人士雙手，但當反轉該名男子時發現他受傷，已即時將其放回地下，但中槍男子隨即起身負傷企圖逃跑。