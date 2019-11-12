修例風波：段崇智指3學生被捕　示威者威脅炸吐露港

大批示威者今日(12日)在中文大學與警方爆發激烈衝突，及至傍晚6時許，中大校長段崇智在教職員陪同下，與警方談判逾半小時後會見學生時表示千頭萬緒，指這兩天發生好多事情，經與警方了解近情況後，形容結論有收穫，問警方「同學有好大問題，點解警方來此處」，並引述警方解釋，因有人掉雜物到大學站鐵路路軌，並非有意入校園。

段向警方強調「依個情況唔可以繼續落去」，要求警方可不可以不入橋內，警方回應稱要確保無嘢掉落橋下，即鐵軌上。段向對方指會有保安及義工確保橋的安全，要求警退後到橋尾，又指不能管警方做事，但對方不應進入校園內，故要求警方退後到橋尾。他強調，不想示威再次發生，到現場後感到傷心。

惟現場示威者不滿段的回應，追問被捕學生的事情，場面混亂。段指有3人被捕，並稱「過咗今日再講」，又指已安排律師到場。大批示威者高叫「放人、放人」。段續指，要先解決校內及二號橋的緊張情況問題，有學生要求校方向警方表明，不可進入私人地方，強調有學生被槍傷，質問「橋定學生重要」，更有人提出要求警方在晚上9時撤離，否則將行動升級，「炸咗個吐露港」。

有學生指，明白放人非此刻事情，而校長出現會令學生安全，但指如果明日再發生事情，校長會否與學生同在。段指，雙方要退一步，學生退後代表誠意，雙方對談期間，據悉有學生暈倒。有中大教職員表示，會陪同校長到警署，在場學生重申要求放人及保護中大學生和被捕學生，段強調「你都知我好幫學生」，有學生聆聽校長發言期間哭泣。