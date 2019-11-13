修例風波：校園不靖　傳水警接中大內地生離開

中文大學連日爆發嚴重警民衝突，校園滿目瘡痍，示威者今晨(13日)繼續與警方對峙，氣氛緊張。近日網上已傳出有中大內地生撤離中大的消息，今早網上再流傳一張大批疑似學生及家長在馬料水碼頭手拖行李篋的照片，可見一艘寫有「警察」的水警船正接載他們離開。

網上有目擊者聲稱，今早10時，中大對開的馬料水碼頭有一群學生及家長聚集，所有家長講普通話。目擊者指學生在早上9時半已聚集，由水警船分批接載離開。這批人是沿樟樹灘路行出科學園到碼頭。

目擊者又表示，上船時警察向學生問有否大陸身份證，一定要有大陸身份證才可登船。目擊者質疑，警方今早一直未有再攻入中大校園，是因為要待這班中大內地生安全離去後才行動。東網正向相關政府部門查詢，正等候回覆。

據了解，今早9時半左右，有中大內地生致電警方求助，指包車無法去到中大接載他們，消息指警方遂應要求協助。由於當時已有近90名相關人士在科學園碼頭，警方控制中心協調後，安排水警輪把他們接走到附近碼頭，沿途有兩艘水警的小艇護航。而據知昨日(12日)已有逾100名中大內地生，經由羅湖及落馬洲口岸返回內地。