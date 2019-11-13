修例風波：警指中大2號橋設防冀阻向公路擲物　暴徒反口違協議

反修例衝突未息，昨日(12日)多區更爆發激烈衝突。中文大學警方與示威者的衝突中，多名學生被捕。警方行動部高級警司汪威遜今午(13日)在記者會表示，中大2號橋橫跨吐露港公路及東鐵線，警方昨日行動是要防止有人將物品投向公路，引致他人生命受威脅，並指前日(11日)清晨5時，警方已發現有人在2號橋投擲物品落吐露港公路，當時公路上車輛閃避、急停，警方隨即登橋驅趕暴徒，並決定在橋部署防線，以免他人再進橋擲物，當晚警方一度離開現場。

警方在會上表示，食環署人員昨早清理現場路段時遭到暴徒攻擊，故警方到場再設防線，以免暴徒再走上橋。中大校方昨午2時曾與警方代表商討，冀警方能撤離2號橋，當時雙方協議，只要不讓暴徒上橋掟雜物，警方可撤離。惟校方代表與暴徒討論之時，暴徒即違反承諾，衝擊警方防線，警方遂施放催淚煙，而暴徒繼續擲磚及汽油彈，警方終採取行動拘捕數人，之後警方及暴徒持續在防線對峙。

昨午5時，中大校長與警方溝通，警方已表示只要學生及校方一方承諾不登橋擲物，警方可撤離，但當校長回到同學一方談論，有暴徒卻以電鋸、燃燒彈進逼警方防線，警方已即時警告，惟暴徒未有理會並向警方擲物，警方遂再放催淚煙。當晚9時許，警方在汽油彈攻擊下，嘗試後退，暴徒以弓箭、信號彈攻擊，警方遂驅散，期間使用水炮車，警方最終在晚上10時離開，暴徒則橋上燒雜物，向吐露港公路擲物，導致公路由昨晚至今午嚴重擠塞。

警察公共關係科總警司謝振中表示，中大校內多處受到破壞，暴徒駕駛校巴嘗試駛向火堆，夜後又在校內駕駛校巴周圍走。港鐵大學站昨亦受破壞，車廂亦被縱火，車站出入口被鐵枝堵塞。他強調，警方昨曾撤退，但暴徒步步進逼，是暴徒令衝突升溫，並形容中大校長昨晚7時許與大批蒙面人向警方防線走近，當中有人帶電鋸及汽油彈。他指，反口的不是警察而是暴徒，校方作出的擔保，警方亦給予空間去兌現，但最後都一一落空。

謝又反問，大學本是教育的地方，卻變成「兵工廠」孕育暴徒的地方，並質疑吐露港公路被堵塞，包括中大校長在內的相關人士又是否欠市民一個交代。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥指，警方昨共發射1567枚催淚彈、1312發橡膠子彈、126發海綿彈及380發布袋彈，並拘捕142人，年齡介乎14至50歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器等。此外，有12名警員受傷，其中4人在中大受傷，一名警司被信號彈射中腳。

江又否認警方曾在將軍澳截查校巴，反指是有暴徒以噴漆塗污校巴擋風玻璃，當時校巴上有小學生，警方接報到場協助清潔讓車輛安全駛走，批評暴徒令學生不能返學，嚇怕他們的弱小心靈。