修例風波：九巴龍運部分路線維持有限度服務

九巴及龍運巴士部分路線維持有限度服務。

九巴及龍運巴士公司表示，因應路面情況，九巴及龍運巴士部分路線維持有限度服務。北區的居民可以利用279X/978於大欖隧道轉乘其他路線往各區

九巴

改道行走

1A - 只來往基堤道及觀塘

3B – 只來往新柳街及慈雲山

3C – 只來往九龍醫院及慈雲山

5C – 只來往九龍醫院及慈雲山

7 - 只來往九龍醫院及樂富

9 - 只來往九龍醫院及彩福

13D - 只來往九龍醫院及寶達

14 – 只來往新柳街及鯉魚門邨

16 - 只來往九龍醫院及藍田

21 – 只來往新柳街及彩雲

24 - 只來往九龍醫院及啟業

26 – 只來往新柳街及順天

27 - 只來往九龍醫院及順天

35X – 不經界限街至窩打老道一段彌敦道

40X – 只來往昌榮路及馬鞍山

41A – 楓樹窩體育場開出，不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

43X – 不停頌安邨至錦泰苑各站

57M, 58M, 61M, 67M – 只來往新界及荃灣

58X, 59X, 63X, 67X – 只來往新界及長沙灣

64K – 只來往元朗西及帝欣苑

68M - 不經元朗大馬路

69M, 265M – 天水圍只停總站，及只往荃灣

69X – 只來往天水圍站及長沙灣

73 – 只來往華明及帝欣苑

78K – 只來往粉嶺站及沙頭角

79K – 只來往粉嶺站及打鼓嶺

89D – 只來往馬鞍山及觀塘

93K – 只來往新柳街及將軍澳

95 - 只來往九龍醫院及翠林

109 – 改經西隧 至港澳碼頭

203E– 只來往九龍醫院及彩虹

230X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

234X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停荃灣站及長沙灣廣場

238X - 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道，加停長沙灣廣場

242X – 不經界限街至柯士甸道一段彌敦道

258D / 259D - 只來往新界及彩虹

261 – 不停安定至豐景園，上水只停寶石湖路

265B – 天水圍只停天恒總站及只往長沙灣

268B – 不經元朗大馬路，及只往新港中心

268C - 不經元朗大馬路，及只往彩虹

269B - 天水圍只停天水圍總站及只往新港中心

269C - 天水圍只停天水圍總站，及只往彩虹

276P – 元朗只停山水樓及形點I，上水只停寶石湖路

279X – 不停上水站，改停彩園路

297 – 只來往新柳街及將軍澳

690 – 只來往北角及將軍澳

934 - 短程至港澳碼頭為終點站

934A – 短程至港澳碼頭為終點站

935 - 短程至港澳碼頭為終點站

936 - 短程至港澳碼頭為終點站

936 - 特別班 以告士打道維園為終點站，由深盛路泓景臺開出，興華街西，連翔道，西區海底隧道，干諾道中，夏愨道，告士打道，高士威道

948X - 短程至港澳碼頭為終點站

960 往灣仔 – 改停入境事務大樓

961 往灣仔 – 不停屯門消防局至豐景園，改停入境事務大樓

968 往銅鑼灣 – 不經元朗大馬路，改停入境事務大樓

968X – 不經元朗大馬路

981P – 不停曾壁山中學至錦泰苑各站

T270 – 加停華明、大欖隧道及循環線返回上水

路線正常

3D, 3M, 5, 12, 23, 26M, 29M, 31M, 32M, 34M, 36M, 37M, 39M, 43M, 46X, 59M, 66M, 80, 93A, 95M, 98A, 98B, 213M, 213S, 252, 260X, 273A, 278K, 286X, 621, 641, 680, 681, 978, 980X, 982X, 985, X42C

其餘路線暫停服務

龍運

改道行走

A31 - 改經青康路、青衣南橋、荃灣路、石崗出口，德士古道天橋，返回荃灣眾安街站（不停長安至綠楊新邨）

A32 - 以葵芳南為總站，加停葵青劇院，不停葵涌邨至葵芳站

A33 - 往機場：龍門站後改經海皇路、海榮路往三聖邨，不停屯門官立中學、恆順園、恆豐園

往屯門：三聖邨後左轉海榮路、海皇路前往富健花園，不停兆麟政府大樓、青善遊樂場、置樂花園、屯門官立中學

A33P - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

A33X - 往機場：虹橋後不停屯門站至豐景園，加停華都花園(58M往荃灣方向)

往屯門：不停豐景園至屯門站，加停屯門大會堂

A36 - 往機場：只停朗屏站至山水樓

往元朗：只停鳳池村至朗屏站

A37 - 往機場：洪天路洪福邨後直往大欖

往洪水橋：大欖後直往洪元路洪福邨

A41P - 由烏溪沙開去到石門迴旋處後改經大老山公路、沙瀝公路、獅子山隧道公路、紅梅谷路，加停大圍海福花園然後上青沙去機場

A43 - 樂和街後，改經馬會道，取消祥華邨，粉嶺中心。華慧園後改行彩園路往機場，加停新田運輸交匯處

E31: 改經青康路、青衣南橋、荃灣路、石崗出口，德士古道天橋，返回荃灣眾安街站（不停長亨邨至大河道，加停眾安街）

E32: 博覽館開，以青馬作循環點

E32A: 東涌碼頭開，以青馬作循環線

路線正常

A38, R8, S1, S64,

其餘路線暫停服務

以上路線的行車路線及班次亦會按實際情況調整，部分班次可能會在中途站停止服務，乘客請依照在場外勤人員指示。九巴及龍運會按實際交通情況，適時更新巴士服務資料。