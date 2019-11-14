調查顯示不足32%成年人願死後捐器官　逾半人未決定

政府統計處調查發現，21.5%港人在統計前30天內曾就醫，當中89.6%向西醫求診，14.6%向中醫求診，包括中醫(全科)、骨傷科(跌打)中醫及針灸中醫。另調查所涵蓋約481.8萬名18至64歲人士中，31.7%願意在離世後捐出器官，12.3%不願意；而56%未決定、未考慮或拒絕回答器官捐贈的問題。

約51.1%人士享有僱主提供的醫療福利，或受個人購買的醫療保險保障，或兩者兼備。當中有30.9%只享有僱主提供的醫療福利，包括8.5%享有公務員或醫院管理局提供的醫療福利保障。另有36.5%只受個人購買的醫療保險保障，其餘32.6%同時享有兩方面的醫療保障。

享有醫療福利或保險保障的300多萬人之中，他們最普遍提及所享有的醫療保障類別為入住醫院有91.4%，其次有64.1%提及西醫診治、33.4%牙醫診治、22.1%中醫診治及10.6%身體檢查。至於未有醫療福利及保險保障的人士，當中38%從事經濟活動，28%為退休人士，17.2%為學生，13.4%為料理家務者。