修例風波：警指大學成暴亂橋頭堡　校方已無力管理

中文大學2號橋下的吐露港公路，因示威者在橋上掟雜物致無法通行多日，示威者今晨釋出善意，早上6時重開公路南北行各一條行車線24小時。警方被指「玩嘢」沒容許車輛即時通行。路政署助理署長(新界區)曹榮平今午(15日)在記者會表示，署方清晨5時半接警方通知要求協助，署方安排承建商工人「擺陣」，並設路牌。工人到近2號橋50至100米範圍時，有黑衣人叫喊，工人看到有人向他們拉弓，感到有安全威脅而要暫時退開。至近中午路政署再接通知認為情況安全，遂在近12時完成基本設置。

警察公共關係科總警司謝振中表示，強調「玩嘢」的不是警方而是暴徒，警方和路政署要確保道路行車安全才能恢復行車。過去一天暴徒在部分大學校園內造成更大破壞，校內設施成為練靶場，校巴等車輛被用作運汽油彈，有人設檢查站不准部分傳媒進入。多間大學被改造成暴徒基地、罪惡溫床，大學已成為香港最危險的地方，暴徒佔據接管校園，用作製造汽油彈及武器的兵工廠，令大學成為暴亂的橋頭堡。各大學管理層不能完全游說學生，亦管不到校園及校內暴徒。

警察公共關係科高級警司(媒體聯絡及傳訊)江永祥表示，昨日警方拘捕58人，介乎12至62歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、縱火、襲警、身處非法集結時使用蒙面物品、遊蕩等罪。警方昨使用194發催淚彈、58發橡膠彈、14發布袋彈、9發海綿彈。

問及催淚彈被指釋放二噁英、山埃，警方行動科高級警司汪威遜指，釋放二噁英包括發電、駕車、燃燒塑膠及雜物等，近月常燃燒塑膠及雜物的是暴徒，短期會威脅市民安全及財產，長遠會破壞地球環境，認為每件事要平衡，警方用催淚彈是要驅散及阻止有人繼續燒雜物。

不少警員執勤期間仍沒有展示行動呼號等識別證件，汪解釋，部分警員因受到汽油彈等襲擊令行動呼號「跌咗」，強調沒隱藏，未來會盡快優化警員全面應用行動呼號等方式。至於約100名懲教人員獲委任為特別任務警察，他們今早已宣誓，警方將安排基本及實地訓練，他們會穿懲教署制服，肩膊有特定徽章，以中英文展示特務警察身份。