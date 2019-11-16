修例風波︰最強反恐精英部署香港？官媒揭秘雪楓特戰旅

香港修例風波持續，各區出現大量路障。駐港解放軍周六（16日）步出軍營，協助清理九龍塘聯福道一帶的路障，期間有內地網民拍到有解放軍身穿印上「特戰八連」及「雪楓特戰營」的球衣，引起輿論關注。無獨有偶，包括官媒在內、多間內地媒體揭秘了雪楓特戰旅的來頭，不但是被公認為解放軍「最強」的反恐特戰隊，且最早可追溯至二戰抗日時期。

綜合媒體報道，特戰八連又名為「天狼突擊隊」，名字來自西北狼，是雪楓特戰旅一支分隊，隸屬西部戰區。「雪楓特戰旅」前身可追溯至新四軍抗日先遣大隊、由二戰抗日名將彭雪楓創建的「雪楓旅」，後來先被改建為特種大隊，再擴建為特種作戰旅。隨着國內外形勢變化及軍隊職能使命拓展，反恐成為解放軍其中一項重要使命，雪楓特戰旅中2000年以特戰八連為依托，成立國內首支反恐特戰隊，並命名為天狼突擊隊。

據報道，天狼突擊隊不但配備武器精良，且隊員人人是精兵猛將、文武兼備，除了熟悉槍械、戰技、戰術，且隊員全部是高中以上文化，30%以上達到了大專文化程度；該隊曾多次組織「魔鬼訓練周」，深入叢林、高山、沙漠等惡劣環境演練，每人每天只發1個饅頭、1包榨菜、1瓶水，只睡2小時，行程卻長達55公里，餓了只靠蠍子、蜥蜴充飢，渴了喝露水、蛇血，卻完成了長途奔襲、破襲搶點等任務。

對於隸屬西部戰區、肩負反恐重任的「雪楓特戰旅」，為何離奇出現在香港，引起內地各大軍事論壇熱議。有網民認為「只是普通印上名字的球衣，不代表真的是特戰八連隊員」，但亦有網民認為早前已派駐香港，以應付可能出現的「暴恐襲擊」。