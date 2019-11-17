修例風波：警方在理大衝突現場首次使用「聲波炮」

理工大學外防暴警與示威者激戰連場，警方表示，過去一小時，暴徒持續在理工大學附近與警方對峙，除漆咸道南的衝突現場外，有暴徒在暢運道天橋上亦設置路障阻止警方推進。在過去半小時，暴徒向警方投擲幾十枚汽油彈。警方亦已多次呼籲市民離開現場，切勿前往該區。警方將繼續驅散理工大學一帶的暴徒，警方警告市民切勿支援暴徒，否則亦有可能干犯暴動罪。

此外，警方亦曾於現場使用銳武裝甲車上的「長距離揚聲裝置」，向暴徒發出警告。使用裝置的目的，是要在嘈吵環境下，有效地長距離傳達重要信息。警方重申，裝置是一種廣播系統，並非武器。對於有指裝置可產生超低音頻，導致聽者暈眩、作嘔或喪失方向感，警方嚴正指出，全屬猜測，並不真確。警方就使用「長距離揚聲裝置」亦有嚴格的守則及操作指引。據了解，這是警方首次使用該裝置。

「長距離揚聲裝置」俗稱「聲波炮」，根據《兵工科技》報道，聲波炮絕對算是「聲波武器」，使用人員可透過控制裝置調節功率，發射高度指向性的聲波，令對方停止活動、彈開受傷甚至死亡，有效距離為10至350米，連中國海軍亦曾用聲波炮對付索馬里海盜，證明具一定殺傷力。

該報道指出，聲波炮其實可視作「大功率喇叭」，最特別之處可配合功率調整器及旋轉平台，令使用者可控制波束功率，若調高至最大功率，350米內也具備驅散人群效果，可全方位驅散非法聚集人士，調低功率後雖無殺傷力，但2000米內也能確保聲音清晰準確，若將兩個聲波炮同時並列，威力更可倍增。