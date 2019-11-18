東方日報A1：警指昨理大事件達暴亂程度

火燒裝甲車、鋼珠擊面罩、利箭穿小腿，暴徒招招攞命！理工大學一帶爆發逾一天的催淚、汽油彈激戰，暴徒整日不斷以磚頭、弓箭及鋼珠等武器攻擊警方防線，一名警察傳媒聯絡隊隊員慘被一箭射中小腿需送院。警方除出動水炮車及裝甲車外，亦使用俗稱「聲波炮」的長距離揚聲裝置，惟暴徒獲悉聲波炮只屬虛張聲勢後，立即無間斷以汽油彈攻勢，連載有聲波炮的裝甲車亦險葬身火海。黑衫暴徒不斷破壞理大附近設施，兩條數十米長、分別連接紅磡站往返尖東及理大的行人天橋被燒至「穿晒窿」，令紅隧口一帶被烈燄吞噬。昨晚十時在柯士甸道有一輛白色私家車撞向警方，警員開一槍實彈。

繼中文大學後，理大一帶成為本港第二個校園戰場，戰況比中大有過之而無不及。戰火自前晚約十時（16日）在漆咸道南和柯士甸道交界爆發後，汽油彈及催淚彈在空中交錯，火光及濃煙直至清晨六時始稍為停上。但至昨晨十時許，雙方再起衝突，示威者聚集堵路及投擲汽油彈，警員沿柯士甸道及漆咸道南兵分兩路向前推進，並施放催淚彈驅散。暴徒其後改為聚集漆咸道南近暢運道交界，用雨傘及保鮮紙設防線，更出動投石器。

昨午一時許，戰事再升級，警方首次出動「雙車」策略，即兩輛水炮車及兩輛銳武裝甲車到場，水炮車多次向示威者射出藍色及透明水劑驅散，裝甲車則一邊越過地面路障，一邊掩護防暴警員前進及向人群密集地方施放催淚彈。有暴徒以木板為盾，向警方投汽油彈，裝甲車一度中彈，車頂起火，亦有汽油彈險掟中現場記者。警方昨形容理大一帶的暴力行為已達暴亂程度，強調任何留守並協助暴徒的人都可能干犯暴動罪，警告暴徒及所有支援暴徒人士，停止違法行為及離開校園；又勸喻在場記者留意自身安全，不要妨礙警方執法。

昨午三時，約廿名市民嘗試到被堵塞的紅隧清理路障及收費亭，惟被在場暴徒恐嚇離去。暴徒隨即在港鐵紅磡站通往理大的天橋投下多發汽油彈，該批市民經商議後最終取消行動。直至昨晚近七時，留守天橋的暴徒眼見快將不敵警方的驅散行動，向早被雜物堵路的天橋投擲數以十計汽油彈，再退回理大校園內。整條天橋在十分鐘內頃刻陷入火海，橋內雜物起火傳出多次爆炸聲，火光熊熊，消防員到場撲火。只見橋身焦黑一片，橋頂更被烈火燒穿。

鄰近另一條連接理大、紅館及尖東的行人天橋亦於約八時半被暴徒投擲汽油彈燒橋，消防員再到場撲熄火勢。警方及暴徒則無間斷地分別投擲催淚彈及汽油彈對抗，現場槍聲不斷火種處處、濃煙嗆鼻，兩方對峙直至深夜，晚上十時在柯士甸道有一輛白色私家車撞向警方，警員開一槍實彈。醫院管理局指截至昨午五時，各區衝突共有六人受傷，其中一名男子情況嚴重。理大之亂雖在深宵仍未平息，有網民號召今日早上起再於港島等多區發起堵路行動，港鐵網絡及主要幹道或有機會再度堵塞，又打算在各區政府合署、中環、尖沙咀及太古等地區聚集，打工仔或再次面臨路途崎嶇的工作周。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：