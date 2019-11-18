修例風波：理大校長稱若校內人士停用武力　警亦承諾不動武

理大校長滕錦光清晨發表英文錄像發言，指昨晚(17日)開始與警方一直有溝通，他稱收到警方承諾，若示威者不主動使用武力，警方會暫停使用武力，同時又指警方容許校園內的人和平離開。滕錦光稱會陪這些人去警署，確保他們的個案獲公平處理，校方亦會對學生提供需要的協助，希望校園內的示威者接受提議離開理大。

理大學生會會長廖建鈞和理大學生校董李傲然則對記者稱，從昨晚7:30起，警方展開大包圍行動，理大校園所有出入口已被封鎖，理大校園內數千人完全被困；到凌晨5:30左右，警方大舉攻入進入理大校園範圍，大舉搜捕在理大校園聚集的人士。速龍小隊成員配合水炮車三方面推進，包括歷史博物館、紅火天橋、柯士甸道，其間有速龍小隊成員從漆咸道南鐵絲網衝入，截斷暢運道過百示威者退路，並推進至正門位置拘捕多名嘗試撤回校園內的示威者。示威者退守大學正門長樓梯，並向正面投擲汽油彈架設路障。

兩人又表示，就他們所知，校園內有不少傷者，嚴重者有3人眼部受傷，有約40人被水炮車直接命中後產生低溫症，而由於校內大部份急救人員和救護人員已被警方拘捕和帶走，因此校內並無足夠資源和急救人員處理傷者。我們嘗試與校方溝通，可惜相隔兩小時多仍然未有回應。

不過，警方清晨6時許發新聞稿，否認有「攻入」理工大學，又指校園內多處起火，亦有大量爆炸品、易燃物品及危險品，極為危險。警方呼籲於理工大學校園內所有人立刻離開。