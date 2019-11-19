國務院正式任命鄧炳強　接替盧偉聰出任警務處處長

國務院公布，依照《中華人民共和國香港特別行政區基本法》的有關規定，根據香港特別行政區行政長官的提名和建議，任命警務處副處長（行動）鄧炳強，接替盧偉聰出任警務處處長，今日(19日)正式上任。警務處高級助理處長蕭澤頤，亦於今日接替鄧炳強出任副處長（行動），而副處長（管理）一職則繼續由郭蔭庶出任。至於退休的盧偉聰，昨日離任並無公開歡送活動。

有政界中人指，鄧炳強的履歷完整，經驗豐富，在反修例示威逾5個月之際接任警隊一哥，盼可為港人帶來希望，令社會局勢回復安寧及平靜。

現年54歲的鄧炳強，1987年在香港中文大學社會科學系畢業後加入警隊任職督察，曾駐守多個單位，包括刑事調查隊、國際聯絡事務及行動指揮工作。2015年晉升為助理警務處長，出任港島總區指揮官及主管人事部；2017年升為高級助理警務處長出任行動處處長；去年11月則擢升為警務處副處長（行動）。一直被視為「一哥」人選的鄧炳強，歷年獲得警隊大力栽培。

鄧炳強早年在警隊集中處理刑事調查工作，更有份參與偵破當年轟動全城的張子強案，當時已獲警隊視為「明日之星」，其後轉型接觸更多行動方面細節。鄧多次獲安排保送外地受訓及進修，曾在內地及海外多所學院受訓，包括美國聯邦調查局國家學院、中國浦東幹部學院、中國人民公安大學、英國皇家國防研究學院、以及國家行政學院等；更在有「一哥」搖籃之稱的英國皇家國防研究學院受訓。

曾借調往法國里昂的國際刑警秘書處的鄧炳強，於2007年至2008年出任刑事專項主任一職，並在任內被擢升爲國際刑警有組織犯罪及暴力罪案組的主管。借調於法國期間，鄧在2007年獲警隊晉升為高級警司，5年後再升至總警司，擔任元朗警區指揮官及港島總區副指揮官。2015年，鄧升任助理處長一職，先後出任港島總區指揮官及助理處長（人事）。

至2017年1月，鄧升至高級助理處長（行動）；翌年11月再升至副處長（行動）。有警隊同袍形容鄧炳強具備有刑偵頭腦，處事反應快速而且準確，作風剛柔並重。一向做事親力親為的鄧炳強，去年在其個人Facebook上發布挑戰短片做了6下單手掌上壓。反修例風波以來，鄧炳強亦多次在警方記者會親自坐陣，會見新聞界。

新任警務處處長鄧炳強履歷

出生日期：1965年7月4日

年齡：54歲

家庭狀況：與妻子育有一女

學歷：香港中文大學社工系、工商管理碩士、國際安全及策略碩士

曾出任要職：元朗警區指揮官、港島總區指揮官、助理處長（人事）、行動處處長、副處長（行動）