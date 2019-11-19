修例風波：碧街凌晨疑人踩人　最新片段揭至少13人送院

大批市民昨晚(18日)聚集油尖旺區聲援理大工學校園內被警圍困的學生及示威者，再爆發多次警民衝突。最嚴重一次發生於油麻地，午夜有數百市民遭防暴警包抄，期間多人衝入碧街後險釀人踩人，據聞現場傳出淒厲慘叫聲。傳真社今(19日)公開事發後片段，顯示約100人被警制服，站在路邊，最少13名傷者躺擔架床等待送院。

傳真社表示，警方昨晚在油麻地的拘捕行動，於大約11時半在彌敦道近碧街曾出現至少8下疑似槍聲的巨響及閃光，午夜12時後傳出多人受傷。警方事後將窩打老道、碧街一帶圍封，窩打老道及彌敦道泊滿救護車候命。

據傳真社片段顯示，約100人已被制服在地上，大量消防員及救護員在場照顧傷者，當中有至少13名傷者已躺在擔架床，部分人狀甚痛苦。至凌晨2時左右，傷者陸續由救護車從彌敦道及窩打老道送院。

網上有討論區極關注凌晨碧街發生的疑似人踩人事件，自稱是義務急救員指當時已出現「人疊人」，「去到見到大約60至70個手足，人疊人，疊到最少4至5層，已經有人叫透唔到氣，隻腳郁唔到，隻手就嚟斷，聽得最多嘅係救我，我唔想死。」他指當時現場只見有消防員不見有傳媒。