修例風波：世盃外球迷背對球場　噓國歌舉中指嗌訴求

世界盃外圍賽香港對柬埔寨今晚(19日)在香港大球場舉行。過去多場賽事亦有球迷以不同行動表達訴求，例如歌唱《願榮光歸香港》、叫口號等，估計約有5000人入場觀賞球賽。晚上約7時50分，兩支球隊準備出場時，約600名球迷大叫「光復香港，時代革命」、「五大訴求，缺一不可」的口號，更有人揮動「Die for Hong Kong」 、「光復香港，時代革命」旗幟。

當播放《義勇軍進行曲》時，場內約三分一球迷背向球場，亦發出噓聲，有人雙手高舉中指。開場後，仍有球迷高唱《願榮光歸香港》。

球迷陳生認為，各人有自由以不同方法支持香港，球迷應互相尊重，但不應噓《義勇軍進行曲》，累足總被罰款之餘，或有機會令港隊由主場變為中立場，令香港受損。另一名球迷陳生表示，由於今晚的賽事港隊贏面較大，所以到場支持，上次對巴林的賽事亦有親自到場支持。他認為每人都有自由表達意見及訴求，他自己熱愛足球，不會參與其他行動。

阿全是港隊球迷，他自己有一條港隊毛巾及球衣。他認為，作為香港一分子應支持港隊，而球賽可以團結港人，因可以和平地與數千以至上萬人聚在一起及集會，「讓人知道香港人一直都在」。