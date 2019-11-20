修例風波：勸理大示威者自首　楊潤雄籲學生停止堵路

教育局局長楊潤雄今日(20日)呼籲理工大學內的人士和平有序地向警方自首，他表示相信身邊有不少人關心他們，希望他們以自身安全為先，楊又感謝過去兩日協助游說學生離開理大的校長和老師。

楊又指今日中小學復課，暫時未收到有學校提出特別報告。他表示昨日(19日)教育局宣布復課後，隨即有網民提出今晨會作出堵路行動，更有學生參與，楊呼籲示威者和同學停止堵路，指會影響市民正常生活及同學學習，他已通知學校對有份參與堵路的學生予以吩咐。

關於有學生穿着校服在地鐵站被警察截查，楊指未清楚今早的情況，但相信警方的行為只是維持社會秩序。至於警方的截查行為會否對學生的心理造成影響，楊表示學校會盡力協助學生處理情緒問題。

另外，對於美國參議院今日通過《香港人權與民主法案》，商務及經濟發展局局長邱騰華反對美國國會通過法案，他認為這種法案既無需要，亦會影響美國和香港雙方利益。邱指出，外國議會通過法案，恐怕會發出錯誤訊息，對香港現時局面火上加油，他又表示香港的民主、自由和人權狀況有目共睹，美國對雙方關係單方面的改變將會適得其反。