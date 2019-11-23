東方日報A1：香港人權法案淪特朗普貿戰籌碼　中方無懼反擊美國

美國眾議院議長佩洛西於美國時間周四（21日）簽署《香港人權與民主法案》，象徵完成國會立法程序，法案送交總統特朗普簽署後便會成為法律。特朗普周五受訪時對會否簽署的態度模稜兩可，但透露曾要求中國國家主席習近平不要破壞貿易談判及不要派兵到香港，否則香港已有成千上萬人死亡。在北京，習近平稱希望於互相尊重及平等的基礎上，與美方達成首階段貿易協議，同時表明中方不怕貿易戰，必要時亦會反擊。

特朗普接受美媒訪問時被問及會否簽署香港人權法，他指自己必須與香港及習近平同行。他透露曾要求習近平勿對香港出兵，宣稱若不是他，香港會於十四分鐘內被摧毀；若不是他要求習近平不要破壞貿易談判，香港早已有成千上萬人死亡，變成警察國家。他又指，他要求習近平不要讓中國一百萬士兵進駐香港，這會對貿易協議有巨大影響。他補充，中美非常接近達成貿易協議，宣稱習近平比他更想有協議。

習近平於北京出席彭博社新經濟論壇時，則向與會的外國代表表示，中國希望與美國達成首階段貿易協議，但必要時會進行反擊，亦不害怕貿易戰。他還說：「我們一直在積極努力避免貿易戰，沒有挑起這場貿易戰，這不是我們想要的。」

習近平續指，中國人民從沒有像今天這樣充滿自信，但不可以目空一切、耀武揚威，中國人保持古人所說「溫良恭儉讓」的態度。他稱實現中華民族偉大復興不是「霸權夢」，強調中國會堅持改革，進一步擴大開放，「一帶一路」進程也絕不會放緩。他亦提到，中美目前於創新合作有分歧，關鍵是透過對話形成合作共識。

同日，習近平分別接見出席論壇的國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃，以及美國前國務卿基辛格。習近平向格奧爾基耶娃指出，當前全球經濟增長放緩，下行風險加大，保護主義抬頭，多邊主義及自由貿易受嚴峻挑戰，中方堅決維護以世界貿易組織為核心的多邊貿易體制。習近平與基辛格會面時指出，中美關係處於關鍵時刻，應加強溝通避免誤解誤判。基辛格評論中美關係有起伏但始終向前，雙方應妥善解決分歧。

另外，中國國務院總理李克強同日表示，中國將擴大銀行、保險、證券等業務開放，不搞競爭性貨幣貶值，保持人民幣於合理水平的基本穩定，持續推進人民幣匯率市場化改革。國務院副總理劉鶴則於《人民日報》撰文，強調市場和民企的作用，並稱北京要建立知識產權侵權懲罰機制，進一步保護商業機密。

較早前，美國國會參眾兩院已先後通過香港人權法及《保護香港法案》，眾議院議長佩洛西在跨黨派議員見證下簽署法案，據報現已送交白宮。佩洛西批評中方違反給予香港高度自治的承諾，若美國因商業原因拒就中國人權發聲的話，將失去談論各地人權的道德權威。提出法案的參議員魯比奧指，中美摩擦或需十至十五年解決，反指美國如何對待香港屬內部事務，要求中國停止干預美國內政。

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