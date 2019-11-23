東網透視：醫科生辦手語課程　冀未來醫生明白聾病人

聽障人士求診時往往遇到不少困難，例如聽不到輪候號碼和無法與醫生溝通等，甚至可能有誤診情況。因應本港手語傳譯服務不足，一班來自香港亞洲醫學生學生會牽頭舉辦短期手語課程，幹事會代表邱振翱表示，希望課程能引起其他醫科生對手語的興趣，增強未來醫生的同理心。

本港聾人多達15萬，但註冊手語傳譯員僅得數十人，該學生會自2014年起邀請中大手語及聾人研究中心每年合辦一次「打破沈默」短期手語課程，供中文大學及香港大學的醫科生報名參與。

參加者之一中大內外全科醫學士課程一年級生馮耀祖指，師生課上會嘗試只用手語溝通，手語導師徐紅會逐一檢查及糾正，確保大家都學會每個手勢，導師又採用「大電視」方法，讓學生猜測手語意思。他形容課堂一片寂靜但氣氛輕鬆，經常傳出陣陣笑聲。

馮表示，普遍健聽人士都認為聾人指手畫腳、行為舉止怪異，有聾人甚至曾被誤診為精神病患者而送往精神病院，反映醫生不太懂應對聾人患者；而不少聾人求診時因無法準確描述病情而感到害怕，課程令他學會尊重、應對聾人患者的方式，相信日後更容易令病人感到安心。

4節課程費用全免，由聾人擔任手語導師，教授自我介紹及與病情有關的手語，期望加深參加者對聽障人士的認識，並增強日後雙方的溝通能力。課堂亦會邀請聽障人士或其家人到場，親身分享其求診經歷。

手語具地域性，每個地方的手語都有些許分別，英、美亦分為兩種體系。馮耀祖承認，短期課程僅涉及簡單的香港手語，未能充分理解聾人患者的病情，可能畢業後執業時已忘記大部分內容。

不過，邱振翱表示，不少醫科生完成課程後都反映課程有助他們了解聾人患者的需求，加強應診的自信心，部分人會自行報名其他手語課程，證明課程雖短但有一定效用。