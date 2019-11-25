區選2019：何君堯田北辰連任失敗

【01:51】趙家賢在太古城西選區取得2846票，擊敗取得1714票丁煌當選。

【01:49】最少5名區議會正副主席落敗，包括油尖旺區議會主席葉傲冬、屯門區議會主席梁健文、葵青區議會主席羅競成、深水埗區議會副主席陳偉明及灣仔區議會副主席周潔冰。

【01:45】鄭泳舜在深水埗南昌北選區連任失敗。

【01:40】李慧琼擊敗梁國雄，成功在土瓜灣北連任。

【01:37】田北辰在荃灣愉景選區連任失敗。

【01:28】何君堯在社交網站宣布在屯門樂翠選區連任失敗，表示自己只得2613票，比對手盧俊宇少近1200票。

【01:17】林卓廷在石湖墟選區連任成功。

【01:17】陳家珮在海怡西連任失敗，民陣召集人岑子杰在沙田瀝源選區擊敗當區區議員當選。

【01:08】民主黨消息指，候選人陳汶堅在觀塘栢雅選區擊敗工聯會勞工界議員何啟明。

【01:00】許智峯在社交網站表示，自己以1618票擊敗取得1319票的對手黃鐘蔚，勝出中環選區。

區議會選舉昨日(24日)舉行，選管會主席馮驊今(25日)表示，今次選舉累積投票人數為294萬，投票率約為71.2%，較上屆2015年區選的47.01%投票率約高27.19個百分點，總人數比已上屆的總累計投票人數1,467,229高約1倍。

至於各區投票情況，荃灣區投票率最高，有71.46%；其次是沙田及西貢區，投票率分別為71.18%及70.29%。

另外，選管會主席馮驊表示，選舉事務處收到6540宗有關區選的投訴，當中主要投訴涉及投票安排及選舉廣告。投票安排投訴佔最多，約有1800宗，大部分已即時處理，其他則需先調查。對於有票站被指，長者及行動不便人士有優先權投票，他澄清沒有任何人有優先權，票站人員只能安排投票人先取籌，在附近休息等待。

投票結束後，有市民在監票過程質疑有票箱運至票站。馮驊解釋做法可避免選票被識別，指法例規定少於200票的票站選票需與其他票站混合點票。

全港413萬合資格選民昨日可以帶同香港身份證正本，於所屬選區的指定投票站投票。今次選舉涉及全港18區共452個議席，每個選區均有兩名或以上候選人，是香港1997年回歸以來首次無人自動當選。