區選2019：黨友出選失利　建制派雙料議員交棒失敗

今屆區議會選舉結果塵埃落定，現時立法會一共有26名雙料議員，其中有6名議員未有競逐連任，其中民建聯梁志祥、陳恒鑌和經民聯梁美芬交棒失敗，而自由黨邵家輝、民主黨胡志偉和民主派區諾軒則成功交棒。

自1990年便出任元朗區議員的梁志祥現為元朗天耀選區區議員，更一度當選為元朗區議會主席。但在今屆選舉中，梁志祥未有參選，由其助理司徒駿軒出戰，但可惜最終只獲2408票，未能當選。現為荃灣區議員的陳恒鑌，自2003年起當選為楊屋道選區區議員至今，但今屆卻未有參選，由黨友伍俊瑜出戰，最終只取得2614票落敗。另外梁美芬自2007年起首次參與區議會選舉，在九龍城黃埔東選區出戰並勝出，一直連任至今，但今屆卻由黨友李超宇出戰，最終只得3374票落敗。

至於成功交棒方面，邵家輝在2007年時首次在東區寶馬山選區出戰並當選，其後在2011年和2015年均在沒有對手的情況下自動當選。今屆邵家輝未有參選，由其黨友阮建中出戰，雖然民主派亦有派員參選，但阮最終獲3111票成功接棒。從90年代起出任黃大仙瓊富選區的胡志偉，今屆未有參選，由黨友莫嘉嫻接棒出選，並取得5559票當選。值得一提是，莫嘉嫻曾為九龍城馬頭圍選區區議員，但於上屆區議會落敗，其後辭任民協主席並退黨，於前年加入民主黨。自2011年起出任南區利東一選區區議員的區諾軒，今屆交棒予民主黨陳欣兒出選，最終陳以3827票當選。