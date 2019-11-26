東方日報A1：區選建制17區淪陷　港人前路更艱辛

區議會選舉在修訂《逃犯條例》風波下落幕，政府修例及無力止暴制亂令民怨四起，市民以選票表達對政府的不滿，令今次區選創下二百九十四萬三千多人投票、總投票率史上最高、突破七成一的紀錄。受修例風波影響，建制派區選潰不成軍，在全港十八區只合共取得約六十個議席，其中建制派最大黨民建聯更成大輸家。民主派則奪得約三百九十席，取得十七個區議會主導權。有學者指出，政府止暴制亂沒有作為，民生亦「搞唔好」，令市民以「變相公投」心態投票作宣洩，而民主派當選，擔心他們會利用區會資源反中亂港，地區事務被荒廢，終令市民受苦。

區議會選舉於周日（24日）結束，投票選民有二百九十四萬三千八百多人，投票率為百分之七十一點二三，投票人數及投票率都創下歷史新高。在全港十八區區議會四百五十二個選區中，建制派僅取得約六十席，佔全港區議會議席近一成三；民主派則取得約三百九十席，佔全港議席超過八成半，而民主派在十七個區議會均取得主導權。

建制派在今次選舉慘敗，作為建制派第一大黨的民建聯更是大輸家。該黨於二○一五年區選取得一百一十九席，雖然今年派出一百八十一人出選，其中九十七人是角逐連任，但最終只贏取廿一席，當選率不足一成二。對比該黨○三年，二百零六人參選，取得六十二席，當選率為三成，今次成績明顯是更差。而派出六十二人出選的工聯會，今次亦只取得五席，自由黨及經民聯分別取得五席及三席，由行政會議成員兼立法會議員葉劉淑儀領導的新民黨更是「捧蛋」。

民主派在今次選舉大翻身，其中民主黨派出九十九人參選，取得九十一席，比一五年多四十八席。公民黨派出三十六人參選，取得三十二席。工黨派出七人參選，全數當選；新民主同盟二十人參選亦取得十九席；而社民連及熱血公民則各取兩席。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強表示，是次區選如同公投，反映不僅泛民，連建制派支持者亦對政府不滿，認為與政府在止暴制亂上沒有作為，不聽民意和民生搞不好等有關。陳指出，市民對政府不滿冰封三尺非一日之寒，早在修例前已因處理颱風不力、沙中線醜聞、硬推明日大嶼填海計劃、律政司檢控不公而激起民憤，在問責官員不問責下，市民只能以選票宣洩不滿，甚至懲罰建制派。陳偉強亦指，反對派當選者或會用區議會資源推動反中亂港之事，且當中不少是缺乏地區經驗人士，擔心未來地區事務會荒廢，終令市民受苦。

香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強亦指，中央及港府只強調止暴制亂，但一直未能有效回應民意，造成市民逆反，令民主派取得歷史性勝利。今次結果會令中央及建制派十分警惕，建制派或會考慮轉變政治路線，爭取中間選民支持，民主派亦會更靠攏抗爭路線，以往提倡溫和妥協、與北京溝通的路線料難以復再。

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