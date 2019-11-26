修例風波：餐飲業失105億生意額　新年前或千店執笠

修例風波尚未平息，嚴重打擊餐飲業。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早(26日)接受電台訪問時表示，由今年6月開始持續近半年的反修例示威活動，導致業界累計損失105億生意額，按年跌一成半至兩成，單月損失最嚴重為10月，也是衝擊爆發最激烈日子，業界在當月已損失近30億港元。若風波持續至農曆新年，結業食肆數目或會超過1000間。

多場示威令道路受阻，港鐵時常提早收車。黃家和表示，種種亂象令市民跨區消費意欲大減，許多已落訂的大型宴會取消，對銅鑼灣、尖沙咀等傳統旺區的餐飲業衝擊顯著，6月至8月餐飲業每月損失20億港元，踏入10月後共「唔見咗105億」。

政府統計處顯示餐飲業失業率急增6%，即約2萬人失業，他認為實際情況更為嚴重，數字未有包含「炒散」人士。不少酒樓縮減臨時工，正式員工被要求放無薪假，連月來陸續有中小型食肆結業，至今已累積400間食肆倒閉。

他坦言，很多業主現仍未肯減租，情況有別於當年沙士時期，相信因為仍看到樓市及股市市道不太差，及不確定社會事件何時完結所致。近期社會氣氛稍為緩和，相信餐飲業情況會有改善，如果氣氛維持平靜，預計12月生意跌幅會收窄。