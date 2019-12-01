修例風波：數百家長憂催淚彈損健康　帶子女遊行往政總請願

參與遊行的家長及小朋友均戴上寫有訴求的口罩。(袁志豪揶)

反修例示威衝突持續超過5個月，期間警方大量使用催淚彈，被質疑損害市民健康。數百家長及小朋友今早(1日)在中環愛丁堡廣場集會，之後遊行前往政府總部東翼前的指定公眾活動區，表達對催淚彈成分的關注，部分參與集會的小朋友戴口罩。

有家長表示，警方在多次和平集會中都用催淚彈驅散示威者，做法相當不合理，需要正視警權過大的問題，同時對於政府提出成立檢討委員會「不收貨」，因為當中的調查未必符合公眾要求，希望政府能正視民意。

有參與遊行的中學音樂科主任表示，警方上月中最少4天在其任教的學校附近發射催淚彈，且在學生必經的街道施放，目前學校仍未找到合適清潔公司，至今只有校工清理校園，且學校仍留底多枚彈頭。她說，催淚彈留下的殘餘物質，讓其回到校園出現咳嗽、眼乾等徵狀，當她在清潔音樂樂器時，雙手更曾出現紅疹而需要請病假，要求緊急正視停射催淚彈問題。

立法會議員林卓廷則批評，食衞局局長陳肇始涉嫌包庇警方，容許警方拒絕披露催淚彈成份，要求盡快透露相關成份，且催淚彈直射人體會造成嚴重傷害，需要在立法會逼使政府不要濫用催淚彈。