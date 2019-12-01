政Whats噏：楊雪盈聯同候任議員　要求煞停摩頓臺工程

繼元朗區議員要求煞停涉款約17億元嘅元朗連接西鐵朗屏站至教育路以南嘅高價行人天橋之後，灣仔區現任議員楊雪盈聯同八位灣仔區候任議員今日（1日）喺Facebook貼文，話將會致函民政事務局，要求中止涉款約1.3億元興建摩頓臺活動中心，否則佢哋將會喺新一屆區議會動議中止該項「小白象工程」。

佢哋喺Fb貼文話，摩頓臺活動中心面積狹小，但涉款過億元，按平均尺價計算係天價工程，同時摩頓臺排球場使用率高，如果依家合併，將會衍生好多問題，並唔可以滿足市民嘅需求。而因為佔地同成本嘅問題，新嘅活動中心又會小於標準，導致活動中心內冇辦法進行球類活動，要用到咁多公帑，一啲都唔抵諗。今次楊雪盈聯同一眾灣仔區候任議員就要求民政局喺新一屆區議會展開回應，盡快喺工程開始之前煞停，否則佢哋就會動議中止。

其實，呢啲「社區重點項目」係上屆政府提出嘅，當中包括涉款約5000萬元嘅觀塘海濱音樂噴泉同摩頓臺活動中心，類似嘅項目一直爭議不斷，仲畀好多議員形容為「小白象工程」，睇嚟新一屆區議會將會陸續煞停更多類似嘅工程項目。