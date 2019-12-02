60秒電梯募投比賽　爭奪逾百萬港元現金獎

創科發展分秒必爭，對初創而言，把握每一個投資機遇同樣要爭分奪秒，短短60秒時間，已有機會贏得豐厚獎金！由香港科技園公司主辦的國際初創界年度盛事「電梯募投比賽2019」早前於11月8日舉行，126間來自全球33個國家及城市的初創企業，齊集在全港最高的建築物上，於僅得60秒的升降機旅程中，向評審介紹他們的創業構思，爭奪巨額獎金，更可以與世界各地的投資者配對，把握黃金機遇。

「電梯募投比賽2019」獲逾千名來自全球的企業家、創投基金公司代表、天使投資者等參與。今年報名初創數目達650間，更有17個國家和城市的企業是首度參賽，包括阿根廷、印尼、俄羅斯等，最終有126間躋身決賽。

科技園公司行政總裁黃克強表示，比賽能為初創企業提供最直接的支持和交流機會，今屆比賽的海外參賽企業、投資者及創投基金公司代表數目為歷年之最。未來會繼續為下一代創造更多機會，促進本地科創生態圈的發展，協助推動初創構思，並於各行業落地應用。

贊助是次比賽的德勤中國，希望透過活動培育更多初創，「我們在這裏遇到不少有潛質的初創，希望能進一步培育他們成為獨當一面的『獨角獸』。」身兼評審的德勤中國華南區科技、傳媒和電訊行業領導合伙人陳耀邦，他表示要在60秒內推介創業構思，極具挑戰性，「所以一定要出奇制勝，吸引評審的目光！」

另一活動贊助商Visa香港及澳門區董事總經理史美琪指，今年的參賽者質素非常高，而作為評審之一，她則會着重審視其業務概念的原創性，及其商業模式是否可以實際賺取收益。

各參賽者在短短60秒內，施展渾身解數，最後選出的10強，可在專家評審團面前，就其創業構思進行3分鐘的終極推介。

最終由人工智能及機械人技術組別的日本初創BionicM Inc.擊敗來自世界各地的其他入圍企業，勇奪冠軍寶座及科技組別大獎（人工智能及機械人技術），贏得11萬美元(約86萬港元)獎金。BionicM Inc.為下肢截肢者提供活動技術和相關解決方案，研發含機械人技術、人工智能的義肢，提升行動不便者的活動能力。創辦人孫小軍對於勝出比賽感到驚喜，「香港是一個國際化的地方，我們希望透過香港平台進入中國市場，也可以作為我們在亞洲發展的樞紐。」

比賽同時設有「我最喜愛募投手」（My Favourite Pitcher）獎項，由現場嘉賓投票選出。屬智慧城市組別的EcoPackers Ltd.獲得最高票數，贏得1萬美元(約7.8萬港元)獎金。創辦人Nuha Siddiqui 指，企業主要研發可生物降解的塑膠替代品，是次比賽可認識來自世界各地的創科人才，互相交流學習，更充分感受到大家創科的熱誠。

活動除了吸引眾多海外隊伍，亦有不少本地代表參與。研發STEM教育平台的本地初創賢思創科（MagiCube）是其中一間入圍初創企業，創辦人楊卓裕表示，要在短時間講解自己的業務，是比賽最困難及刺激的地方，「透過是次比賽，我既可觀察其他參賽者的表現，互相學習，同時亦能與投資者交流及建立聯繫，整體氣氛良好。」