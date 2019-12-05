7漢涉駕車準備行劫　不准保釋候明年訊

警方周二(3日)在何文田截停私家車及的士，懷疑有人駕車準備行劫，期間疑人涉嫌驅車突圍撞向警員，警員向私家車開一槍，終制服7人。涉案7名男子被控以一項串謀搶劫，案件今(5日)在九龍城法院提訊。其中1人仍留醫缺庭，其餘被告暫毋須答辯，裁判官應控方要求把案押至明年1月30日以候警方進一步調查，疑犯保釋申請全被拒。

7名被告依次為王承志(27歲)、蘇嘉俊(21歲)、鄭子鍵(20歲)、吳聯傳(20歲)、余鑫健(22歲)、黃歲彰(25歲)及周信發(25歲)，蘇及吳報稱任司機，其餘被告無業，黃因留院缺庭，案押至12月10日再訊，期間由警方看管。

控罪指7人於12月3日在紅磡某處串謀搶劫不知名而身懷100萬港幣財物的男子。據悉當日下午近1時，警方根據線報部署行動，期間發現涉案2車上前截查，對方試圖突圍，警員警告無效後向私家車開槍，其後在車上檢獲牛肉刀等武器，另揭發該的士是失車。

庭上第一被告代表律師投訴拘捕過程中，被告曾被2至3名便衣警擊打頭部，其供詞是屈打成招。第二被告亦投訴其家人曾安排律師協助，但警員恐嚇及誘使被告不要見律師，並在沒有律師陪同下進行錄影會面，亦有警員掌摑他以逼他作出不正確陳述，以換取不就其他控罪作檢控。