你要知：用錯方法傷頭皮？必學正確洗頭法

有人說「頭髮是人的第二張臉」，頭髮健康又秀麗人人都想。但原來在洗頭過程用錯方法，隨時致反效果，更有機會傷害頭皮，究竟如何洗頭才是正確，不如就由專業髮型師拆解。

洗頭要有準備！ 「叫醒」頭皮促血液循環

很多人會將「沖涼洗頭」一併做完，沖涼前我們會準備毛巾及替換衣物，但其實洗頭前只要多做兩件事，包括梳頭及按摩頭皮，就有助保護頭皮。HUE3 技術總監 Sampras 指，洗頭前先梳理頭髮，可將髮絲間的髒物梳走，又可減少因打結而扯甩頭髮的機會。「梳頭後我哋可以按摩頭皮，幫頭皮同頭髮做運動」。按摩時將手指放於頭皮上輕按數分鐘，可促進頭皮血液循環，使髮絲更強韌。

水溫極重要！ 過熱傷頭皮

事前準備完成就可以濕水，應先用手測試水溫再沖洗頭皮。「最適合水溫應與人體溫度相約，即攝氏38度左右」，使用太熱的水，不但傷害頭皮表層的皮脂膜，影響正常分泌，甚至會產生紅腫問題。有人以為洗頭次數愈多就愈乾淨，但原來洗頭過密會把頭皮上大部分油脂帶走，皮脂缺油就會加速分泌油脂速度，因而導致再分泌出大量油脂，一般而言一日洗頭一次即可。

指甲洗頭易傷頭皮？ 力度才是關鍵

不少人認為洗頭水用量愈多，清潔力就愈強，惟用量愈多反而大大增加洗頭水沒沖乾淨的風險，導致堵塞毛囊造成發炎。其實一般使用分量約2個5元硬幣大小即可，可將洗頭水放到掌心，加水揉至起泡，再從頭皮開始清潔。

Sampras 指，「有人會用指甲刮洗頭皮，有人則喜歡用手指頭，其實兩者皆可，但一定要注意力度，以免令頭皮表層受損」。他指出，在清潔頭皮時可稍稍施力，將頭皮上的皮脂洗走，而頭髮一般會比頭皮乾淨，所以應集中清潔頭皮再清洗頭髮，最後用水沖走頭髮上所有洗頭水即可。

護髮素愈多愈滋潤？

以前的護髮素大多只供用作頭髮修護，塗抹在頭皮有機會堵塞毛囊，然而現時大部分護髮素都可以使用在頭皮上。事關現時很多配方都改變了，「依家好多洗頭水都係微鹼性，如果使用微酸性嘅護髮素，就可以達到幫頭皮補濕效果，所以購買前最好留意配方」。最後他建議，使用護髮素時可先塗抹在全部髮絲，再將多餘的護髮素用作按摩頭皮，在秋冬的天氣為頭皮保濕。而護髮素用量則視乎個人喜好，一般足夠塗抹整把頭髮即可。