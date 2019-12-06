修例風波：港鐵耗5億元復修設備　料大學站月底重開

受修例風波影響，港鐵屢成示威者破壞、縱火目標，車務總監劉天成今(6日)形容，港鐵面對40年以來最嚴重的惡意破壞，是前所未有的挑戰，當中大學站的受損程度尤其嚴重，「近乎所有設施爛晒，成個大學站差不多要重建」，他期望本月底前能夠局部重開大學站，預料屆時部分出口及設施仍會停用。他又指截至上月底，預計受破壞的車站復修費用高達約5億港元，仍未包括計算當中的資本性投資。

港鐵車務營運總管黃琨暐表示，截至本周二(3日)共有85個重鐵車站及62個輕鐵車站受到破壞，港鐵系統被投擲汽油彈或縱火逾160次、70列列車受破壞、逾10名員工遇襲受傷、列車車門受阻逾900次、出入閘機遭破壞近2000部；而玻璃幕牆及月台幕門分別遭破壞逾1100塊及300塊。

黃指出，港鐵因應未來有機會出現的「三罷」等不合作運動，已於站內入閘機等位置增加保安員數目，同時加強巡查軌道。他指近期有港鐵員工執勤時遭受辱罵和襲擊，強調員工不應成為發洩不滿的對象，港鐵為此提升了員工安全裝備，增派保安人手，成立附例特勤隊處理逃票等情況，並提供輔導熱線安撫前線員工的情緒。黃提到得悉有人過往會於天橋向路軌投擲雜物阻礙行車，港鐵已為此與政府部門溝通，於相關天橋加高圍欄。

運輸及房屋局局長陳帆表示，政府對暴力示威者破壞港鐵資產，危害員工及乘客安全，感到極度憤慨，呼籲市民回歸理性，愛護港鐵設施。