探射燈：政府廢APP鬥多　年嘥200萬公帑

政府各部門近年開發的流動應用程式 （APP）備受批評，創科局去年發出指引要求部門整合程式善用資源，惟1年過去僅有數個部門整合或將APP下架，目前仍有逾80個APP供公眾下載，每年涉及經常性開支逾200萬港元。當中教育局、衞生署、香港電台及康文署位列最多APP前列，有APP半年來下載量零增長，有APP與部門網站內容重疊，專家促政府部門以流動版網站取代資訊性程式，避免浪費公帑。

政府部門開發APP成行成市，參與開發的部門多達34個，約一半部門推出多於1個。其中涉及最多APP的部門是有9個的教育局，衞生署及香港電台同樣擁有7個APP，康文署就有6個。東網記者在街上邀請市民實測，惟受訪的近20個市民中，僅3人有安裝「我的天文台」，其餘均沒有安裝政府APP。

創科局轄下的政府資訊科技總監辦公室，於去年11月要求各部門考慮不同因素，以決定應否整合目的和功能相似的APP，惟僅有運輸署及政府資訊科技總監辦公室付諸實行，目前政府各部門仍有約80個APP供公眾下載，除耗用逾2200萬港元的開發費外，大部分APP亦需付每年數萬至逾16萬港元的額外開支。

教育局多個APP來自7個小組，其中外籍教師英語組就有3個功能相似的APP，開發費用逾120萬港元，均在同一年開發。排名第二的衞生署，7個APP來自5個小組，部分功能與網站重疊，其中搜尋提供免費愛滋病病毒抗體測試或避孕套發放地點等資訊的「1069試戴樂」，資料與該小組的網站如出一轍，過去半年的下載量更是零增長。

至於同樣設有7個APP的香港電台，電台聲音版、電視版及音樂播放等各設一APP，惟下載量最高的《香港電台隨身版》已具備上述各APP的部分功能，有資源重疊之嫌。排行第三的康文署，大多APP都是發放資訊性圖文為主，網頁版已具備相關功能。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，開發APP後需定期更新，外國政府甚少開發APP作公共用途，而是以一個兼容電腦、手機及平板裝置的網站統一發放，免卻不必要的公帑開支。青年學院首席講師（資訊科技）梁秉雄指，APP每年的維護費相當於開發費的10%至20%，若涉及複雜的保安系統或雙向互動內容造價會更高，故部門內部要加強溝通，「好過各自各整完出嚟又冇人用。」

創科局發言人指，過去1年，5個部門已把下載率低的APP下架，亦有部門以其他更有效的方式提供服務。教育局、衞生署及香港電台發言人均指目前無意整合部門轄下的流動應用程式；而康文署發言人沒有正面回應會否整合，稱過往已把個別流動應用程式下架，並會定期評估審視各流動應用程式的下載情況。

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