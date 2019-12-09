橫洲將建13幢住宅大廈　料2033年落成提供1.3萬單位

元朗橫洲公營房屋發展項目早於2013年公布，預計供應1.7萬個單位，其後政府擬向地區「摸底」，最終率先發展首階段4000個單位，事件引起極大爭議。土木工程拓展署終完成第二、三階段可行性研究，發展時間表近日出爐，項目將興建13幢住宅大廈，包括10幢40層住宅樓層和3幢42層住宅樓層的樓宇，合共提供1.3萬個單位，預計2021年8月完成土地改劃，2033年7月完成發展。

土木工程拓展署於2017年委託顧問公司展開元朗橫洲第二、三期的工地平整及基礎設施工程可行性研究，日前在網上公布報告結果，涵蓋排水、排污、交通及環境等各方面的影響。

擬建地盤位於山貝河沖積河谷的西方，毗鄰東面的福喜街、西面的髻山、北面擬建的元朗工業邨擴展項目和南面的數個山坡。總地盤面積達12.04公頃，公營房屋淨面積10.83公頃，總單位供應量有1.3萬個，平均單位面積50平方米，預計容納36,400人口，設有零售設施、社區設施、停車場、公共運輸交匯處、幼稚園和2間小學作為配套設施。

報告指根據擬定發展項目所需的用地範圍，總工程範圍的私家地段(舊批地段)為8.4公頃，如以設施或土地分類，農地佔2.2公頃，涉及業務包括露天倉庫、露天停車場、汽車修理/維修車場、物流公司及廢物回收場等棕地則佔約7.5公頃。

研究建議2021年8月完成改劃土地用途程序，同年12月展開詳細設計階段，2025年3月完成收地/清拆程序，預於2033年7月完成橫洲其餘公營房屋發展項目。

在井頭村經營車房維修的吳先生，每個月1萬多港元租置千多呎的地方開設車房，他表示如果政府收回地方，相信車房會結業，直言「出面再也找不到這樣平的租金，無辦法下也要執笠」。另三代同堂租住在井頭村的黎老太表示，如果政府要收會重建，她也沒有辦法，只有搬出去，「希望政府要設法為我們(二代人)安置居所，最好是分配兩公屋予兩老及兒子家庭，最好是可以住在同一條屋邨，至少生病時都有人陪我去睇醫生」。

本身住在井頭村60多年的原居民陳先生則稱，去年曾有政府官員和立法會議員到來視察，但原居民卻毫不知情。他表示如果政府要收地都沒有辦法，不過應該和村民傾妥賠償問題及安置居所，「冇理由一聲令下就要我哋搬走，亦完全冇提及任何賠償和安置」。