教師偕學生涉藏武暫准保釋　檢白電油及大量鐵釘

警員早前在凌晨巡邏時發現有人形迹可疑，遂尾隨疑人進入停車場，並在天台發現有人聚集，警員聽到有人聲言：「聽日可以拮爆車胎。」遂作出拘捕，並在現場搜獲白電油和鐵釘等物。4名男子事後共被控2項管有適合用作非法用途的工具罪，今(11日)被押往粉嶺法院提訊，暫時毋須答辯，獲准保釋至明年2月5日再訊，以待控方繼續調查。

4名被告依次為何國基(39歲，地盤工人)、陳家維(17歲，學生)、林曉偌(18歲，學生)和謝銘基(31歲，教師)。控罪指首3名被告於本月9日，在上水天平邨停車場管有3罐白電油、一個紙箱內有24樽中國米酒、裝有鐵釘的塑膠軟管，及1個放有大量鐵釘和大量塑膠軟管的背包；第四被告被指在上述停車場管有2把剪刀、2把剪鉗及1個扳手。

據了解，警員尾隨疑人進入上述停車場天台後，見到有逾十人聚集，有一把男聲更稱：「聽日可以拮爆車胎。」警員遂表露身份，在場人士四散，最終拘捕4名被告，並檢獲涉案物品。

辯方投訴指次被告被警員制服後沒反抗，仍遭警員多次踢左大腿近臀部位，有警員更拿着檢獲的剪鉗作勢在他下體位置擺動。次被告被捕前曾遭胡椒噴霧射面，警員在他視線仍然模糊時要他交出電話密碼，次被告反問需要性時遭警員呼喝，其後不情願下交出密碼。此外首被告同遭警員毆打，右手和右腳受傷。