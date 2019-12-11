修例風波：傳示威者遭警性暴力　李家超促提供資料

有立法會議員關注反修例風波期間，有傳示威者遭警務人員性暴力對待。保安局局長李家超書面回覆議員提問時不評論個別個案，但過去經驗顯示，有聲稱被性侵者從不接觸警方提供資料，亦有在媒體上作出聲稱後多次改變其聲稱的經歷，或在經律師投訴後不再向警方提供資料。他指性暴力是嚴重指控，呼籲聲稱受性暴力對待的人士向警方提供資料，認為對投訴人及被投訴者雙方都公道。

被問及會否再次考慮成立獨立調查委員會以調查涉警員性暴力的指控，李家超表明，由現有法定的獨立監察警方處理投訴委員會處理警務人員的投訴，是行之有效的合適機制。如案件涉刑事成分包括性罪行，警方的刑事調查隊伍會秉公處理。他重申現時的兩層投訴警察制度行之有效。投訴警察課已成立26人專責隊伍，由無參與處理過去數月動亂工作的人員組成，正全力跟進有關6月起大型公眾活動的投訴個案。

另有議員關注有學生聲稱玩網絡遊戲時收到其他玩家邀請參與示威。李家超書面回覆時指，現行雖未有管制網絡遊戲的一般性法例，但任何煽動他人犯罪的行為已屬違法，網上違法行為非無法可依，同樣要負法律責任。

他指，政府留意到網上資訊及社交媒體就過去6個月公眾活動及涉及的違法行為的影響，包括討論、鼓吹、計劃、散播危害信息、謠言及假新聞以抹黑警隊和挑撥社會矛盾等，警方會收集情報，務求防止、打擊及偵破違法行為。截至上月28日，相關的18歲以下被捕人士有914人，857人是學生，342人是16歲以下，572人是16至17歲。

至於行動呼號，李指與職員編號功效無異，能有效地辨識人員的身份。對於逾時工作津貼，李指因應行動需要，警方已就人員一個月內可逾時工作的時數上限作調整，警隊會因應人員個別需要和工作情況，准許人員補假或領取逾時工作津貼。警方2019/20財政年度支付逾時工作津貼的金額，將反映在相關的修訂預算。