修例風波：醫療業界近2千人中環集會　百人英領館請願

擾攘半年的修例風波牽動整個社會，有醫療業界工會發起今日(11日)在中環舉行「集氣大會」。晚上7時半，近千人到愛丁堡廣場參與集會，有人高舉「光復香港，時代革命」旗幟，並舉起「FREE HK」的燈牌。有工會代表盼望醫護界能成為示威者的後盾，並鼓勵大眾勿忘初心。集會在晚上近9時半結束，大會宣布高峰時期有1800人出席。

醫管局員工陣線代表指希望透過集會反映員工面對的不公及困難，並直指早前警方在伊利沙伯醫院外發射催淚彈，罔顧員工及病人的權益。代表促請醫管局不要持雙重標準，單方面指摘職員在醫院內集會，但對警方在醫院外發射催淚彈就置之不理，希望透過集會對抗白色恐怖，又指工會已登記，並呼籲更多人加入工會。

香港言語治療師總工會代表則指，言語治療師是站在社福界的前線，服務對象由2至99歲，目前工會會員已有100人，盼成為同工的代議士，爭取社會應得的公義。該名代表稱，言語治療師工作環境包括特殊學校、幼兒中心等場所，其服務對象及環境都嚴重受到社會運動影響，希望工會能為會員提供法律保障，保障會員權益。

香港職業治療師工會代表表示，職業治療師的工作着重人的價值，每人都要被平等公平對待，而前提是要有民主，並會致力爭取民主政制；另該工會也會爭取業界的權益，如改善工作環境等。香港製藥及醫療儀器總工會代表指出，整個社會運動中，沒有一個職業能幸免，並稱工會重中之重的目的是建設民主公義社會，無論為業界發聲，還是為香港發聲都希望更多人加入工會。

此外，有團體今日發起到英國駐香港領事館請願，要求英方廢除《中英聯合聲明》。晚上7時45分，約100人聚集領事館門外，部分人手持英國國旗和港英旗，英國駐港領事館派員接信。大會指將公布一份關於英國外交部回信，提及《聯合聲明》、BNO地位及解決香港問題的建議。