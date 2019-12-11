議員指假難民問題已變「毒瘤」　斥政府對唔住市民

南亞軍團犯案不斷，令市民人心惶惶，身心受害。多名立法會議員批評政府在處理南亞人犯罪及假難民問題上不力，並指即使新申請免遣返聲請的南亞裔人士已減少，惟滯留在港的人士並未有減少，政府更要為有關人士提供經濟及法律上的援助，等同「倒納稅人嘅錢落海」以「益外國人」。而不少南亞人士更在港犯案，包括打黑工、強姦、搶劫等，令市民身心受傷害，議員直斥政府「對市民唔住」。

立法會議員葛珮帆表示，香港假難民問題已存在多年，幸得《東方日報》努力跟進，否則政府一直不採取行動。惟她指出，政府在處理有關問題上一直有如「綁手綁腳」，質疑政府未有全力去做︰「依家就聲請個案提出上訴同司法覆核嘅仲有萬幾宗，即係仲有萬幾個長期留喺香港，政府每年先處理約1000宗司法覆核案，幾時先處理得晒？」對於政府更要為該批人士提供經濟援助及法律支援，葛認為等同「倒納稅人嘅錢落海」。

葛又稱，南亞犯罪軍團滯留香港愈久會愈大膽，部分人更加入黑社會從事不法勾當，令市民憤怒及受傷害。惟政府一直未有回應設立禁閉營及退出聯合國相關公約，是「對市民唔住」，令南亞人犯罪及假難民問題變成「毒瘤」及「炸彈」。

勞工界議員何啟明表示，政府過往針對假難民的措施只是在源頭上減少個案，但滯留香港的人並未有減少，政府更要為該批人士提供援助，會令市民質疑政府過於寬容，予外國人太多援助，益外國人不如給予市民多些支援。何又指，現時南亞人罪案多在基層社區發生，令市民擔憂及「唔安樂」，認為政府及民意代表均需處理。