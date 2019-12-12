朗思國際涉違規辦學　校監被控7項傳票罪受審

朗思國際學校(THINK)涉嫌在崇正中學位於長沙灣廣利道校舍違規營運中、小學，涉事學校需停課。時任朗思校監兼校董否認8項傳票罪，案件今日(12日)在九龍城法院開審。控方就其中一項違反教育條例的控罪不提證供起訴，其控罪獲撤銷。控方指將傳召8名證人上庭，辯方將就口頭招認的自願性及相關文件作爭議。

70歲被告蔡麗如被控在2018年11月9日參與管理未經註冊或臨時註冊的學校、屬非註冊學校及非臨時註冊學校的擁有人。另外5項控罪指她僱用或准許非檢定/准用教員的人教學，即於2018年11月9日僱用及准許非教員人士在朗思教學。另外，她原被控在當日屬營辦不設法團校董會學校的擁有人或校董，該控罪獲撤銷。

控辯雙方承認的事實指，朗思的學校註冊證明書內指明的營辦房產是九龍界限街117號地下及1樓，而崇正中學的營辦房產為深水埗廣利道11號。2015年崇正中學及朗思曾就開辦一些國際課程共同簽署一份同意書，當時蔡是朗思的授權簽署人。而案中其中4名教員並非檢定教員或任何學校的准用教員，其餘一人並非檢定教員亦非准用教員可在深水埗廣利道11號教學。

控方傳召教育局人員歐陽梓鋒作供，他表示於去年11月9日與其他人員前往崇正中學地址巡查，發現數名年輕人，部分穿便服，亦有人穿校服。校內有多名成年人士，在其中一個課室中，有一名成年人站在黑板前，課室有桌椅，但數名學生沒有使用，而是坐於地上。