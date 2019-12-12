冧樓「大館」復修需時3年　明年第三季動工

古物諮詢委員會今日(12日)開會，討論中區警署建築群「大館」活化計劃進展，其中於3年半前倒塌的已婚督察宿舍，預計明年第三季動工復修，目標2023至2024年完工，日後有望作為表演場地，供非政府組織租用。而去年被颱風「山竹」摧毀的中環都爹利街百年石階及煤氣燈，目前復修近乎完成，最快本月聖誕前重開。

中環大館建築群目前由香港賽馬會管理及營運，馬會今日再就已倒塌的已婚督察宿舍，向古諮會提出新復修建議，包括新增鋼屋頂桁架以加固屋頂，及澆築混凝土加固現存擋土牆等。馬會代表指目前該宿舍內部滿布支架以支撐結構、屋頂木材桁架現裂縫、現有磚牆脆弱，復修的施工環境狹窄，下一步會與相關政府部門討論工程細節。

代表形容復修過程每個環節都要小心「開刀」，預計工程至少需時3年。會上有多名委員關注復修後於該宿舍加建新構築物，或出現「假古董」問題。馬會代表舉例指，該宿舍原有舊物料如磚頭就算日後未能用於結構方面，亦會保留用於裝飾用途。

會上亦交代了法定古蹟中環都爹利街的百年花崗石石階及旁邊煤氣路燈的維修情況。上述古蹟去年不敵「山竹」疾風，於風災中受損，其中石階斷開成百多塊碎件，亦有煤氣路燈斷成三截，令復修過程甚為困難。不過該會與路政署協力以原材料及原工藝技術將以上受損古蹟重修，目前工程接近完成，詳情會於下一次古諮會會議交代。