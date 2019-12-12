非公僕合約僱員明年4月起享17天公假　工會促外判工睇齊

放取12天勞工假的非公務員合約員工明年4月起可放取17天有薪公眾假期。

政府明年4月起讓現時放取12天勞工假期的非公務員合約員工，放取17天有薪公眾假期，約1萬人受惠。工聯會認為新安排有助改善同工不同酬情況，惟要求政府給予外判工同樣有17天有薪假期。

公務員事務局提交立法會文件指，為了進一步優化合約僱員的聘用條款，在下一個財政年度，即明年4月1日起給予所有合約僱員17天有薪公眾假期。各局及部門在今年6月底合共聘用10,444名全職合約僱員。合約僱員計劃為各局及部門提供有效途徑，有足夠人手處理無法或不適宜由公務員應付的運作及服務需要。

工聯會屬下政府人員協會主席馬志成指，現時約5萬名政府外判工分布在不同政府部門，薪酬待遇和公務員合約相距甚大。政府應一視同仁，給予所有非公務員合約僱員和外判工17天有薪公眾假期，並取消非公務員合約僱員及外判制度。

香港郵政合約僱員工會主席杜房喜表示，非公務員合約和外判合約福利相當少，亦無晉升機會，但工作與公務員合約僱員相同，要求政府統一以公務員合約聘用，減少員工怨氣。