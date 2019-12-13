你要知：愈飲愈傷身？　老火湯翻煲有秘技

不少人愛喝老火湯，認為既滋補又有益，比起滾湯含有更高營養。不過有營養師指，老火湯營養成分不一定比一般湯水高，而且容易令人墮入健康陷阱，其實只要掌握烹煮、儲存技巧，一樣可以飲得健康。

認可營養師陳筠霖指出，一般人認為老火湯「有益」，其實湯水營養成分取決於湯料，如果想吸收更多營養，只要喝湯時將湯渣一齊吃掉，就可以吸收到最多營養，與烹煮時間沒有太大關係。反而食物中部分營養例如維他命C、B雜，容易受高溫破壞，煲湯時間愈長，愈容易導致營養流失。如果真的想享用老火湯，可以選擇用高速煲或者壓力煲，減少煲湯時間，但湯水又會有老火湯的味道。

老火湯烹調需時，所以不少人一次會煲一大煲，喝不完的湯水就放進雪櫃，之後翻熱再飲。其實老火湯最好一次喝完，因為翻熱老火湯會令食材更加濃縮，提升當中的嘌呤、澱粉質和鹽分含量，亦容易令人致肥。而翻熱後亦要盡快飲用，否則放於室溫太長時間，容易孳生細菌。

不過真的無法一次飲完所有湯水，又不想倒掉，又可以點做？陳筠霖就建議將湯水及湯渣分開存放，確保湯渣中的脂肪和嘌呤等物質不會在存放過程中滲入湯水內。

至於患有痛風的人士，飲用老火湯就可免則免，因為湯水的肉類在烹調時釋放嘌呤，大量飲用有機會導致尿酸過高影響病情，就算一般滾湯亦要小心，因為嘌呤存在於肉類內，進食大量肉類湯渣，亦會攝取大量嘌呤。而對於患糖尿病人士，若湯料中含水果、淮山、豆、薏米、南瓜、蓮藕、粉葛、栗子等材料，就要適量飲用，因為以上材料含果糖和澱粉質，經加熱後會溶解於湯水，飲用過多有機會影響血糖水平。