修例風波：每月1.1萬警領OT津貼　半年涉9.5億元

在過去半年，警務處平均每月領取逾時工作津貼的人員約有1.1萬人。(高詩敏攝)

立法會財務委員會今早(13日)召開會議，繼續討論2019/20年度公務員薪酬調整，高層薪金級別及首長級的公務員加薪4.75%，中級及低級薪金級別的公務員，加薪幅度睇齊為5.26%。相關撥款包括警方的逾時工作津貼，在過去半年警務處平均每月領取逾時工作津貼的人員約有1.1萬人，開支約為9.5億港元。

民主派議員續在會上要求，將警隊的加薪建議分拆討論，同時要求警方或保安局出席會議。議員胡志偉表示，根據民調顯示，有過半數市民給予警隊0分，反映社會關注警方所造成的傷害，認為政府現時無視問題是無助解決社會困局。議員鄭松泰認為，撥款涉及警方的逾時工作津貼，警方須出席會議交代如何計算。

建制派議員反對做法，認為不應針對警方。議員姚思榮認為，如議員只針對某一部門便要求單一部門出席會議，並舉例指如有關港台的偏頗問題、食物環境衞生署的問題，是否同樣要求相關部門出席會議。議員周浩鼎提到，教育局未有處分煽動仇恨的教師，對此亦感到不滿，如要求所有部門出席會議，撥款將不能通過。

公務員事務局局長羅智光回應時指，是次撥款涉及公務員薪級表調整，屬恒常機制，部門和職系的表現並非調整薪酬的考慮因素，議員可循其他渠道跟進。他亦曾向保安局轉達，但整體是否出席會議是由政府決定。

會議隨後表決有關是否要求警務處代表出席會議，以15票贊成、30票反對遭否決。

另外，保安局提交文件中提及警務處處長於11月委任一批懲教署、海關及入境事務處人員為特別任務警察，他們是以非全職形式暫時借調，故他們薪金包括逾時工作津貼，由其本身部門開支總目支付。