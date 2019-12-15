我有正能量：平板電腦作樂器　殘疾人士圓樂隊夢

殘疾人士活動能力受限，但只要有毅力，仍然可以跨越障礙追尋音樂夢。阿鋒10年前在外地發生交通意外，頸椎受傷令他從此下半身癱瘓，10隻手指也不能活動。從前是樂隊成員的阿鋒，頓然失去人生重要的興趣。復康過程恍如在低谷狹路徘徊，但熱愛音樂的心未有因而冷卻，他以平板電腦彈奏樂曲，甚至組織樂隊，鼓勵同路人加入，「殘障都可以寫歌玩樂隊﹗」

「出事之後，啲手指郁唔到，都諗住唔可以再夾band，聽歌算啦。」阿鋒本來是樂隊成員，自言喜歡重型音樂，因為節拍強勁，又可以宣洩情緒。然而一場意外，令他不但失去活動能力，更失去心靈支柱。「受傷初期好唔習慣，好低落，人生翻天覆地咁唔同，成日都諗得好負面。」幸得家人和朋友支持，他慢慢跨過難關，重新為生活定位。

音樂可以撫慰心靈，但對四肢有活動困難的人來說，彈奏樂器是遙不可及的夢想，科技卻原來可以彌補。「平板電腦有程式，用手接觸就發到聲，而且有各種樂器聲音，可以試吓玩番。」生命中再次擁有音樂，阿鋒直言感覺就如生活重新上了軌道，「每日都花好多時間喺上面，唔會再去諗啲唔好嘅嘢，個人都開心好多。」他更鼓勵同路人一起加入，成立樂隊「毛管戙」。

「程式裏面嘅結他唔係全部音都有晒，同真實都有啲距離。夾歌時我要準備唔同樂器嘅譜，有一次要做一個結他獨奏，只係8個小節，都用咗4、5個鐘，要將真結他轉落個平板，再諗吓點寫出嚟。」每一首新曲，不同樂器的樂譜都由阿鋒包辦，讓隊員可以順利彈奏，不時進行練習及表演，「我想畀人見到，即使我哋身體殘障，但都好努力去克服，希望大家都可以有呢股熱情。」

隊員Becky加入了樂隊4年，她患有肌肉萎縮症，肌肉會慢慢變得無力，近年更要以輪椅代步，「細個未發病一直都有學鋼琴，後來手指漸漸唔靈活，放低咗冇再彈。」幸好，她輾轉受邀加入「毛管戙」，重拾對音樂的熱情。「我覺得我哋同一般人冇乜分別，只不過活動冇咁自如，我哋依家都搵到方法去填補。」

阿鋒更加招攬了未曾接觸樂器的阿威加入，讓樂隊成為他的新目標，以生命影響生命。「我開頭都冇諗過自己可以做到，好有成功感。」阿威因跳水發生意外，撞傷頸部影響了神經線，從此下半身就不能活動，手部都只得有限的活動能力。他坦言，受傷後有一段時間非常低落，甚至不想外出，但後來因家人的支持，以及樂隊隊員的鼓勵，令他可以站出來，努力奏出自己生命的音符。

經歷過重重路障，他們憑歌寄意，創作了一首講述殘疾人士心聲的歌，希望大眾可以更理解他們的生活，同時鼓勵同路人，「跌低我攀不起，站着都會勉強，卻有足夠力量去打仗。」

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