修例風波：警新城市廣場制服兩人 一女子被噴面「私了」

防暴警在新城市廣場內制服示威者。(何偉鴻攝)

【16:07】有人在港鐵沙田站附近巴士站對上一層天橋向地面擲下一顆白色物體，冒出白煙，現場警員稱有關物體不是他們施放。

【15:58】PopCorn有示威者破壞吉野家分店海報，吉野家關門。示威者一度以為有防暴警到場，快速逃離。

【15:46】新城市廣場有人向防暴警掟雜物，警員施放胡椒噴霧。

【15:41】PopCorn有示威者破壞東海堂分店。

【15:40】防暴警在新城市廣場內至少制服兩人，有警員一度舉胡椒噴霧。

反修例網民今午(15日)發起多區「和你Christmas Shop」行動，逾50人在沙田新城市廣場叫口號，及後廣場8樓一間美心集團旗下食肆「潮庭」遭人破壞及噴漆，該食肆落閘。

廣場4樓之前發生「私了」事件，據悉數名黑衣人到上址附近向牆壁噴漆，期間遭兩名女子上前阻止，其中一名女子遭噴漆噴面，之後由警員帶走，另一名女子在混亂中跌倒地上。

將軍澳PopCorn商場下午亦有一批反修例網民叫口號及唱歌，亦有人派反修例傳單。葵芳新都會廣場亦有網民叫口號，該廣場的Starbucks及元氣壽司落閘。