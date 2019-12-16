樓宇維修資助擬加碼105億元　議員憂人手不足應付相關項目

立法會發展事務委員會今(16日)討論政府將注資3項現行樓宇安全及維修資助計劃，包括樓宇更新大行動2.0、優化升降機資助計劃及長者維修自住物業津貼計劃，其中增撥30億港元推行「樓宇更新大行動2.0」第2輪計劃，料受惠大廈會由2500幢增至5000幢，申請資格由樓齡50年放寬至40年或以上、仍未遵辦強制驗樓通知書的合資格大廈；另為「優化升降機資助計劃」，首增撥20億港元，料受惠的升降機由5000部增至8000部，另推行一項名為水安全計劃的新資助計劃，4項計劃共增撥105億港元。

議員梁美芬指，政府為多項樓宇資助計劃加碼，擔心有否足夠勞動力，又指近期受修例風波影響，有人漠視公眾安全在水塘附近放置化學物品，質問當局有否額外監督及檢查以確保水源安全。

發展局局長黃偉綸回應稱，已就水塘保安事宜加強保安，惟涉及機密，不適宜討論，並提到建造業議會上星期已經開始招聘人員參與相關計劃，為電梯業增加人手，預計每年可增加60名工人，6年可增360人，會在有資源的情況下，安排30年樓齡以下的大廈參與「樓宇更新大行動2.0」。