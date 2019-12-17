終院拒批選舉呈請上訴許可　區諾軒范國威即時失立會議席

范國威和區諾軒向終審法院申請上訴許可被拒，即時失去立法會議席。

立法會議員區諾軒及范國威今早(17日)到終審法院申請終審上訴許可，但遭終院駁回，意味兩人即時失去立法會議席。

代表區諾軒的律師在庭上陳詞指，區其實在該選舉中是代表周庭出選，是周的「Plan B 」，而周庭的代表律師亦向法庭表示對區的申請態度中立。惟終審法院首席法官馬道立質疑周庭既提出選舉呈請，必然是要區的當選無效，故她不可能是中立。而范國威採納區一方的陳詞，他們亦同意除此之外並無其他上訴理據。

香港眾志周庭和劉頴匡早前於港島區和新界東立法會補選中，就被選舉主任取消資格，其後分別向高等法院提出選舉呈請並得直，高院裁定從補選取得議席的區諾軒和范國威屬「非妥為當選」，但兩人上訴期間仍繼續是議員。

劉頴匡回應指，終院裁決結果確立了選舉主任的非法決定。而就選舉主任不合理DQ令選舉結果失效的先例，劉希望選舉主任日後停止政治篩選候選人，否則一旦再有選舉呈請得直，只會引發更大憲制危機。劉又指本土派是否能奪回失去的政治權利仍然十分渺茫，並稱區諾軒及范國威在抗爭運動期間付出甚多，深信即使角色有改變，區及范仍然會繼續在民主抗爭上與港人共同進退。

區諾軒表示是次結果只能以「瘋狂」去形容，因政府的行政失誤卻要2人及10多萬名選民去承擔，而政府卻毋須為此付上責任，並指是次上訴的目的是為了釐清法律觀點。范國威則表示，上訴是為了尋求公義，又指目前的選擇呈請制度存在漏洞，選舉主任就候選人的政治立場作政治篩選，迫使被DQ的參選人提選舉呈請以尋求公義。