74%人擁家庭聊天群組　愈多訊息溝通愈快樂

香港大學一項研究發現，多達74%人擁有家庭聊天群組。(何青霞攝)

智能手機與生活形影不離，香港大學一項研究發現，市民面談交流的百分比由2013年的80%，下降至今年的74.4%，文字短訊則有明顯上升，由13年30.8%上升至53.1%。而644名受訪者中，多達74%人擁有家庭聊天群組。調查反映，受訪者經群組收到及發送的訊息愈多，其家庭溝通質素、家庭及個人快樂指數愈高，其指數亦會較沒有家庭群組的人高。團體鼓勵市民多利用電子通訊群組與家人溝通。

調查於今年5月至6月進行，由港大李嘉誠醫學院公共衞生學院委託港大民意研究計劃進行，以網上問卷訪問644名18歲以上市民。結果顯示，面談交流的比例由80%下降至74.4%。直接使用電話對話的比例亦大減，由13年42.9%下跌至28.7%。

溝通習慣轉為使用智能手機，調查顯示，74%受訪者擁有1個或以上的家庭電子通訊群組，以45至64歲人最多。問及家庭電子通訊群組與個人快樂及家庭溝通的關係，研究發現，擁有電子群組的市民的家庭溝通質素較沒有群組的市民高，10分滿分，前者達7分，後者為6.4分；個人快樂指數亦較高，達6.6分，較沒有群組的市民5.7分為高；家庭快樂指數則為6.8分，比沒有群組的5.9分高。

而每日使用家庭群組發訊息的個人快樂、家庭溝通質素及家庭快樂指數亦普遍高於沒有每日使用群組的人，分別7.2分、7.9分及7.5分。

計劃首席調查員林大慶認為，市民可以活用不同貼圖、表情符號及拍攝投巧，增加訊息的趣味，令談話變得影像化，發出短訊時應梳理想法，避免令人誤解或冒犯，同時應避免發送過多訊息，「自己唔覺得煩，可能人哋覺得煩，唔好意思講」。

被問到文字短訊溝通增加，會否影響面對面交談，林直言情況沒法避免，預計未來面對面對話會持續下降。他認為市民應「智用」而非多用智能通訊，又提醒不應忽略面對面交談，「有時不如打嗰電話，或者約埋傾」。