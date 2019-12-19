修例風波：警凍結星火同盟7千萬資產　拘4人包括學生

毒品調查科財富調查組經過調查後，今日(19日)上午拘捕3男1女(17至50歲)，包括1名學生、2名文員及1名人事經理，他們涉嫌洗黑錢，行動中檢獲13萬元現金、6支箭、2支雷射筆、一張價值16萬元超市現金券收據及大量個人防護裝備，凍結銀行戶口約7千萬元存款。警方是基於對一間空殼公司的可疑財務活動而作出主動調查，因該公司過去半年有大量的可疑現金交易，亦有可疑的個人投資保險產品，與空殼公司業務不相符，警方基於該些洗黑錢特徵而展開調查，查看該公是否與洗黑錢、或非法活動有關。

警方指，進行拘捕前，曾與律政署經過多輪磋商，4名疑犯與一個叫星火同盟的網上眾籌平台有關係，調查得知該平台於過去半年於網上籌得約8千萬元，根據網上所講，籌款用途是聲稱是支援一些近日在暴力示威活動被捕人士。但警方發現，該些錢去了一個空殼公司，錢除涉及大量現金交易外，大部分錢去了投資一些個人保險產品，惟產品受益人屬於個人收益，因此凍結了7千萬元，以防止該些投資活動繼續下去。

警方又稱，過去幾個月，見到一些被捕人士身上有現金券及個人裝備或武器，行動中找到的一張收據涉及購買了3300張超市現金券、箭、頭盔及個人裝備等。因此，不排除該基金某程度上是用作給年輕人出來活動的報酬，行動將繼續，警方與律政署保持聯絡，並準備再申請凍結令，以追查資金去向、現金的來源、是否有更多投資產品等。

警方又說，過去半年星火同盟籌款約8千萬元，當中約兩成為現金，被凍結的7千萬元包括存款及個人投資的保險產品。4名疑犯是星火同盟的密切成員，當中1人為空殼公司董事兼股東，而個人投資的保險產品的受益人，正是空殼公司的負責人，武器則在其中2名疑犯的住所檢獲。

警方又解釋，4名疑犯及空殼公司有洗黑錢特微，包括大量現金存入，但購買了個人投資保險產品，是極不尋常，因為星火盟聲稱籌款目的並非作個人投資，但卻作了個人投資，且投資金額不少，金額與空殼公司、受益人的財政不相稱，同時空殼公司在過去幾年基上無交過稅，但空殼公司有大量現金出入，更購買大額個人投資保險產品，因此警方循洗黑錢方向調查。

據悉，星火同盟於數年前成立，主要是支援參與社運活動的示威者，包括為抗爭者提供被捕後的支援，被檢控後的膳食及交通津貼，過去曾協助2016年旺角暴動者及今年反修例活動的示威者。

星火同盟近月在網上進行籌款活動，惟上月18日突然宣布更改戶口運作模式，指由於各種因素，該平台銀行帳戶於同月21日後停止運作，將會暫停以銀行帳戶形式接收款項，又指帳戶內款項已獲安排妥善處理，強調該法律及抗爭支援平台之均如常運作，繼續全力支援被捕及被囚的抗爭者。而該平台亦設有網上購物，是自由定價，所得款項同樣用於抗爭者及其家屬身上。

該平台近日亦舉行多項活動，包括「毋忘魚革，支援反送中—聖誕第二項活動」，邀請各位同道向抗爭者致送聖誕卡和心意卡，然後寄予在囚或被收押的示威者。