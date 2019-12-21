學校聖誕假期開展　機場外遊市民眾多

學校已開始放聖誕新年假期，不少家庭會趁機外遊。入境處預計今日(21日)是港人離境的高峰期，各口岸約共有43.3萬人次出境。東網記者今早到香港國際機場視察，一大早已經人頭湧湧，機管局加派職員維持秩序；有外遊市民表示今年提早到外國過聖誕，因子女放假後需考試，趁早旅遊後回港把握時間溫書，亦有市民指聖誕機票較平日貴幾千港元，甚或以倍數遞增，但難得一家大細放假，故「貴少少無所謂」。

市民黃太今早與孫兒準備出發到日本過聖誕，5天後返港，讓孫兒尚有足夠時間溫書準備考試。她擔心假日較多人，故提早2個多小時到機場集合，認為出境大堂秩序還好。在學校任職的陳小姐表示，適逢長假開始便到台南放鬆4天，聖誕節正日回港與家人度過；她在一個多月前已預早購買機票，價錢較平日貴幾千港元，酒店及其他旅費與平時差不多，但難得享有假期就「貴少少無所謂。」

大學生易同學利用假期，今早跟從學校團隊到緬甸的孤兒院進行一星期義教，他說：「放假冇乜嘢做，藉著義教幫助別人，亦讓自己學更多東西，價錢又便宜，只需付約1500元，希望好好玩啦！」

市民劉小姐亦帶小朋友到日本名古屋遊玩，每人機票酒店成本已花掉7千多港元，「淡季應該只需3000港元左右，已經係半年前買，但小朋友難得不用上學，可一家外遊，都無辦法。」她認為今日人流較暑假為多，辦理登機手續較以往多花10分鐘，估計稍後離境過關要排長龍。