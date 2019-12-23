東涌建首條生態海岸線 讓海洋生物棲息生長

香港過去不斷填海及發展，令天然的海岸線逐漸消失，取而代之是筆直的海堤，不利生物生長。土木工程拓展署計劃在東涌新市鎮擴展近岸填海工程，並首次建造生態海岸線，全長3.8公里，設有紅樹林、岩石及直立式生態海岸線，可保護近岸土地， 提供一個合適的生態環境，讓海洋生物棲息生長 ，亦讓市民在近岸進行親水活動，拉近與海的距離。生態海岸線的造價較傳統海堤多約6000萬元，佔整體成本約1成。

一般的海堤多是直立式及斜坡式組成，物料多為混凝土和花崗岩，磚面較平滑，不利生物生長。土拓署可持續大嶼辦事處處長方學誠表示 ，一般海堤當有陽光照射時，磚面表面溫度可高達攝氏50度，會灼死生物。生態海岸線則採用特製生態磚，表面較粗糙可儲水，酸鹼值為pH9-10，模仿天然海岸線的特點，讓海洋生物棲息生長。

土拓署工程師潘偉榮指，擬建的東涌生態海岸線，分別設有1.2公里的紅樹林生態海岸線、0.8公里的岩石生態海岸線及1.8公里的直立式生態海岸線，全長3.8公里。構思建有梯級及觀景平台，減少欄杆，可讓市民作親水活動，但設計時仍會以安全為首要考慮。

該署早前曾到澳洲悉尼考察布朗格魯保護區的人工海岸線，目前以小蠔灣作試驗場，建造了紅樹木及岩石兩款海岸線進行測試，效果不俗，已發現有生物品種出沒。紅樹木將種植多種香港原生物種，如老兒簕、水筆仔、木欖、桐花樹、白骨壤、欖李等等。生態海岸線工程會與東涌新市填擴展工程同步進行，可節省建造時間，並回用本地海泥避免外物入侵，從而保護本地生物多樣性。

另外，土拓署現正連同香港大學，進行一項可行性研究，在西貢、屯門龍鼓灘和沙田馬枓水的海堤，放置一生態海岸設施，作實地試驗。