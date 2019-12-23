修例風波：民記稱已成立43個新工會　冀各行業10%人加入

民間記者會今日(23日)聯同民間團體「二百萬三罷聯合陣線」，以及兩個新工會「香港會計手足工會籌委會」、「醫管局員工陣線」的代表召開記者會，指出現時香港大部分工會已「名存實亡」，無法代表「打工仔」，並重申成立工會的本質是追求平權，又指現時連同正在籌備的新工會已有43個，但由於各工會仍屬起步階段，預計明年1月發動全港大罷工有困難，呼籲香港人支持並加入新成立的工會，期望各行業有至少10%人加入。

民間記者會發言人斥責政府近日一連串「大清算」行動，包括不斷打壓及抹黑異見教師，相信各行業將無一幸免。他又指大部分現有工會亦淪為維穩機器，未能於重要政治關口上保障「打工仔」利益，並批評現有工會數量及會員人數不足，呼籲業界成立工會吸納同路人，才有更多籌碼與僱主，甚至政府展開談判。

醫管局員工陣線代表則指，希望能起帶頭作用，帶領業界，甚至其他「打工仔」發聲，對抗白色恐怖，建立真正屬於香港人的工會圈。他表示，醫護人員除面對一直未能解決公營醫療資源及人手問題外，抗爭運動開始後業界充斥寒蟬效應，必須加強監察醫管局，並提升員工與僱主討價還價的能力。

另外，今晚有音樂界人發起罷工，並在中環遮打花園舉行集會，大約有300人參與。有上台發言的人士表示，音樂有連結群眾的作用，能夠容易引起共鳴。現場有人即席彈奏自創歌曲，鼓勵同業不要放棄。