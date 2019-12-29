列車再故障乘客被困　輕軌公司致歉

本月10日開通的澳門輕軌通車至今意外頻生，到今日(29日)下午再有列車懷疑出現故障導致乘客被困車廂30分鐘，部分人期間感到不適。有乘客表示對輕軌通車後多次故障感失望，認為當局應做更多測試才正式通車。輕軌公司證實事件，並對引起乘客不便致歉。

輕軌公司表示，在今日下午約1時，輕軌氹仔線路氹西站至蓮花口岸站之間供電系統懷疑發生故障，導致列車服務受阻，海洋站至蓮花口岸站的列車服務一度暫停，並在約1個半小時後恢復全線通車。事故原因仍要作進一步了解。輕軌公司又表示，列車停駛期間，車務控制中心曾安排乘客安全有序離開車廂至就近車站月台，消防亦曾提供協助。

事發多名乘客被困車內，有乘客感到翳焗，輕軌職員以人手打開車門疏散乘客；亦有網上片段顯示，列車停駛後乘客離開車廂，冒雨沿車軌步行離開；現場消息指，列車內部顯示屏一度顯示「由於發生電力系統故障，請考慮使用其他交通工具」字句；隨後亦於輕軌車站內貼出告示，指由於事故，列車服務暫停，受影響乘客請使用其他交通工具。

澳門消防證實下午近1時半接獲輕軌職員報案到場，卻未有向傳媒發布事件，局長梁毓森受訪時未有正面回應，只表示輕軌乃新事物，明白社會關注，局方為應付部署有關的救援工作，已添置了新裝備，如針對高架橋事故增購的18米梯泵車等，梁又稱，消防人員接報到場後已協助疏散乘客，有1名90多歲的婆婆報稱悶焗不適，經人員護理後並無大礙，拒絕送院。

當時在月台等上車的乘客鄭婆婆稱：「見住架車差100米就到但停咗。」她引述現場職員稱列車系統正進行維護，若乘客趕時間可選擇搭乘其他交通工具。另一名專程到澳門體驗輕軌系統的旅客表示，到達車站月台時不知道列車曾故障，有輕軌職員向他表示蓮花口岸站系統正維護，乘客需要等候。他等候約15分鐘才能上車。

旅客麥先生則對輕軌故障感到有點失望，惟有轉乘巴士。他認為，輕軌氹仔段開通至今已發生多次故障，希望負責營運的港鐵公司多做測試，直至系統暢順才開放予公眾乘搭。

資料顯示，本月10日開通的澳門輕軌通車當天，投入營運首三小時就有列車安全監控系統出現安全警示，部分乘客需要安排轉乘其他列車；本月22日，一列由人手駕駛的輕軌列車駛至馬會站時，未有於指定位置停車，車門未有開啟，車上約60名乘客需於運動場站改乘另一班列車；是次意外已是輕軌營運至今的第三宗懷疑故障。